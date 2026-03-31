Confirmaron cuando se reanuda el rodaje de Netflix en La Plata

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Los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril, La Plata volverá a recibir a la superproducción de Netflix El Futuro es nuestro, que rodará escenas de acción en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.
El rodaje se enmarca en el proyecto de consolidación de la capital bonaerense como polo de producción audiovisual, una iniciativa que impulsa el desarrollo de proyectos en la ciudad con foco en la producción, la inversión y la generación de empleo.
Para esta nueva etapa, se convocará a 100 extras (que serán seleccionados entre los 500 contratados en la etapa anterior), los cuales se sumarán al elenco internacional encabezado por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marco Antonio Caponi y Fernán Mirás.
La miniserie de ocho capítulos El futuro es nuestro, basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick, se perfila como una de las grandes apuestas de Netflix en Latinoamérica.
La historia transcurre en un mundo distópico donde una coalición de países sudamericanos intenta hacer frente al hambre y la violencia. En ese contexto, la irrupción de un líder religioso desestabiliza aún más la situación y deja en manos de un exdetective la posibilidad de salvar lo que queda del mundo.
El proyecto está a cargo de K&S Films, una productora con amplia trayectoria y más de 150 títulos en su haber, entre los que se destacan El Eternauta, El Ángel, El Clan, Belén, División Palermo, La Odisea de los Giles y Relatos Salvajes.
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