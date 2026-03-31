Roban una urna con las cenizas de una fallecida

La inseguridad volvió a golpear en City Bell, pero esta vez el daño fue mucho más allá de lo material. Una familia atravesó horas de profundo dolor luego de que delincuentes robaran del interior de su auto, entre otros objetos, la urna con las cenizas de una mujer fallecida.

El hecho ocurrió durante la madrugada en Barrio Savoia, cuando la víctima dejó su vehículo estacionado en la calle tras regresar a su casa. Al despertar, se encontró con una de las ventanillas destrozadas y el faltante de varias pertenencias. Sin embargo, lo más difícil de asimilar no fue la pérdida de ropa, utensilios o documentación laboral, sino la desaparición de un objeto cargado de un valor emocional irreemplazable.

“Lo material es lo de menos”, expresó la denunciante conmovida, al contar que entre lo robado estaba la urna que guardaba los restos de su mamá. La pérdida, según describió, era devastadora, aunque poco después lograron recuperarla.

En medio de la angustia, recordó la historia de su madre: una mujer que sacó adelante a su familia sola, trabajando en distintos empleos y dejando enseñanzas que hoy siguen vigentes.

Ahora junto a su hermano le harán un último homenaje: esparcir sus cenizas en alguno de los lugares que a ella más le gustaban.