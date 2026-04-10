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La Ciudad

Paradas colapsadas en La Plata: quiénes ganan y quiénes pierden con la reducción de micros

10 de Abril de 2026 | 12:05

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La complicada situación del transporte público en La Plata dejó al descubierto un fuerte impacto en la vida cotidiana de miles de usuarios. Con menos unidades en circulación y paradas colapsadas en toda la región, la semana estuvo marcada por largas esperas, malestar y cambios forzados en la forma de viajar.

En la zona de la Estación de Trenes de La Plata, el panorama fue claro: filas interminables de pasajeros que, ante la imposibilidad de subir a un colectivo, optaron por alternativas más costosas como taxis, remises y aplicaciones. 

En ese contexto, los taxistas reconocieron un incremento en la demanda. “Se movió mucho más que otros días”, señalaron, al tiempo que destacaron que muchos viajes surgieron como única opción para quienes necesitaban llegar a horario a sus trabajos o actividades.

Sin embargo, del otro lado están los usuarios, que resultaron los más perjudicados. Mientras el boleto de colectivo ronda los $1000, muchos pasajeros debieron desembolsar cerca de $8000 para trasladarse en auto, multiplicando por ocho el costo habitual del viaje.

“Es insostenible, no todos los días se puede pagar eso”, coincidieron varios vecinos y usuarios de diferentes líneas de micros de nuestra ciudad, que se vieron obligados a recurrir a estos medios ante la falta de respuestas del sistema de transporte.

En diálogo con el móvil del Diario EL DÍA, una mujer que salía de la estación, Mariana, expresó: "Está imposible todo y con este gobierno, uno no puede pagar todos los días el taxi ocho lucas.  Voy a pagar un Uber o Remis, el tema es cumplir, venimos de muy lejos". 

Así, la crisis expone con claridad a los ganadores y perdedores: por un lado, quienes prestan servicios alternativos y ven crecer su actividad; por el otro, miles de platenses que deben afrontar gastos mucho más altos para poder cumplir con sus rutinas diarias. Mientras tanto, el reclamo por una solución de fondo al sistema de colectivos sigue en aumento.

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