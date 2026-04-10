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Irán exige un alto el fuego en el Líbano y la liberación de sus activos bloqueados antes de inicio de las negociaciones

Las conversaciones con Estados Unidos están pautadas para mañana en Islamabad, capital de Pakistán

Irán exige un alto el fuego en el Líbano y la liberación de sus activos bloqueados antes de inicio de las negociaciones
10 de Abril de 2026 | 13:35

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El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, exigió hoy un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones con Estados Unidos.

Qalibaf formuló estas declaraciones en una publicación en X, donde explicó las condiciones previas de Irán para participar en las conversaciones destinadas a aliviar las tensiones en Medio Oriente, que se espera que tengan lugar en Islamabad, capital de Pakistán, tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre las partes en conflicto.

“Dos de las medidas acordadas mutuamente entre las partes aún no se han implementado: un alto el fuego en el Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones”, declaró Qalibaf, enfatizando que “estos dos puntos deben cumplirse antes de que comiencen las negociaciones”.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, instó a Estados Unidos a cumplir sus compromisos en virtud del alto el fuego con respecto a la necesidad de detener los ataques de Israel contra el Líbano acordado recientemente.

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