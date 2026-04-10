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“Lolo” Regueiro: la Justicia confirmó que el juicio será en el fuero criminal y se endurece el escenario para los acusados

“Lolo” Regueiro: la Justicia confirmó que el juicio será en el fuero criminal y se endurece el escenario para los acusados
10 de Abril de 2026 | 15:32

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La causa por la muerte de César “Lolo” Regueiro sumó este viernes un capítulo clave: la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó que el juicio oral se realizará en un Tribunal Oral en lo Criminal, desestimando el planteo de la defensa del expresidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, que buscaba llevar el caso al fuero correccional.

La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal, con los votos de los camaristas Pablo Gamboa y Miriam Ermili, quienes declararon inadmisible el recurso presentado por el abogado defensor César Albarracín. De esta manera, quedó firme que el expediente continuará su curso en un ámbito más severo desde el punto de vista penal.

El intento de la defensa apuntaba a que la causa regresara al fuero correccional, bajo el argumento de que se trataba de un hecho culposo. Sin embargo, la Cámara entendió que esa discusión no correspondía en esta instancia y que debía resolverse dentro del proceso ya encaminado hacia el juicio oral.

En su voto, Gamboa sostuvo que el planteo no generaba un “gravamen irreparable”, por lo que no ameritaba su tratamiento. En la misma línea, Ermili acompañó el criterio y terminó de consolidar la resolución.

Un cambio que eleva la gravedad del caso

Detrás de la discusión técnica aparece el eje central de la causa: la posible calificación de los hechos como un delito con dolo eventual, una hipótesis impulsada tanto por la fiscalía como por la familia de Regueiro, representada por el abogado Marcelo Peña.

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Este encuadre implica que los acusados podrían haber previsto el desenlace fatal y, aun así, continuaron con su accionar. De confirmarse esa interpretación en el juicio, las penas en expectativa serían considerablemente más altas que en un esquema culposo.

El paso al fuero criminal, en ese contexto, no es menor: marca un endurecimiento del expediente y complica la situación de los imputados.

Quiénes llegan al juicio

En el banquillo estarán el ex presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, y los efectivos policiales Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán, todos señalados por su intervención en el operativo de seguridad desplegado la noche del 6 de octubre de 2022 en el estadio del Bosque.

La investigación puso el foco en la planificación y ejecución de ese operativo, que —según la reconstrucción judicial— presentó serias irregularidades: accesos desbordados, ingresos desordenados y una respuesta policial que derivó en el uso de gases lacrimógenos en un contexto de alta concentración de público.

Ese accionar generó una situación de caos dentro y fuera del estadio, con corridas, pánico y la posterior suspensión del partido.

En una etapa previa del expediente también estuvo imputado el ex titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, aunque finalmente fue sobreseído por falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad penal.

La noche que terminó en tragedia

El caso se remonta al 6 de octubre de 2022, cuando Gimnasia debía enfrentar a Boca Juniors en La Plata. Desde horas antes, la zona del estadio ya mostraba signos de desborde.

Puertas cerradas, hinchas intentando ingresar y una acumulación creciente de personas configuraron un escenario de alto riesgo. En ese contexto, la intervención policial con gases lacrimógenos desató el caos.

César “Lolo” Regueiro, de 57 años y socio del club, se encontraba en las inmediaciones cuando comenzó la represión. En medio de la desesperación por escapar, sufrió una descompensación. Fue trasladado al Hospital San Martín, donde falleció poco después.

Su muerte provocó una fuerte conmoción en la ciudad y abrió un debate profundo sobre los operativos de seguridad en el fútbol.

Un juicio cada vez más cerca

A más de tres años de los hechos, la causa logró superar distintos planteos procesales y empieza a encaminarse hacia el juicio oral.

Para la familia de Regueiro, la decisión de la Cámara representa un avance en la búsqueda de justicia. Desde el inicio sostienen que no se trató de un hecho accidental, sino de una cadena de decisiones que generaron un riesgo previsible.

Las defensas, en cambio, continúan sosteniendo que no hubo intención ni posibilidad de anticipar el desenlace fatal.

El juicio será el escenario donde esas posturas se enfrenten. La reciente resolución no define culpabilidades, pero sí deja claro algo: el debate se dará en un terreno más exigente y con mayores riesgos penales para los acusados.

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