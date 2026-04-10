Gimnasia vs Camioneros | Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

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Facundo Aché
fache@eldia.com
7
Muy buen desempeño, con constantes proyecciones en ataque y aprovechando los espacios por su sector. Se mostró siempre como opción y fue insistente en sus avances, generando peligro. A base de esa vocación ofensiva tuvo su premio, más allá de que en el gol la pelota se desvió en un rival antes de ingresar.
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4
Otra vez falló en la pelota aérea y el equipo lo pagó caro durante el primer tiempo con la igualdad. Sin embargo, luego del error no volvió a ser exigido por Camioneros.
5
Correcto inicio, con criterio y buenas apreciaciones. Sin embargo, tras el penal para el Lobo mermó su conducción. Luego se reacomodó y cerró sin inconvenientes.
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Nelson Insfrán (4)
Tuvo responsabilidad en el gol de Camioneros. Luego del error no recibió más llegadas rivales.
Alexis Steimbach (7)
Gran partido, tuvo libertades para sumarse al ataque, y de tanto que fue tuvo su premio a pesar de que la pelota rebotó en un rival antes del gol.
Gonzalo Errecalde (5)
La molestia lo condicionó durante la media hora que estuvo en cancha.
Enzo Martínez (5)
Se adelantó en la salida, con la conducción del balón rompiendo líneas.
Pedro Silva Torrejón (6)
Se proyectó en ataque generando así, las llegadas más peligrosas de su equipo. Desequilibró y participó en el penal.
Ignacio Miramón (5)
Tuvo algunos altibajos en la primera mitad. En el complemento estuvo más activos, pese a imprecisiones al apurarse.
Augusto Max (6)
Correcto trabajo en la recuperación de la pelota y contención.
Nicolás Barros Schelotto (5)
Inclinó el ataque por la izquierda. Tuvo una mejora en el rendimiento en el final del primer tiempo.
Ignacio Fernández (6)
Comenzó parado sobre el sector izquierdo, buscando asociaciones con Barros Schelotto.
Marcelo Torres (7)
Definición potente en el penal. Correcto en el pivoteo dentro y fuera del área descargando para sus compañeros.
Agustín Auzmendi (6)
Fue el conector entre la mitad de terreno y la ofensiva. Por momentos fuera del área buscó lastimar con diagonales para adentro.
Renzo Giampaoli (5)
Sin sobresaltos, el rival no lo incomodó.
Maximiliano Zalazar (7)
Como en el partido ante Huracán tuvo un buen ingreso ganando en el uno contra uno. A diferencia de aquel duelo, anoche tuvo gol.
Mateo Seoane (5)
Pasó desapercibido en varios pasajes del partido. Y no logró meterse en el circuito del juego.
Manuel Panaro (5)
Ingresó con movilidad, aunque le faltó peso en los últimos metros.
Lucas Castro (5)
Tuvo un tiro que pasó cerca del caño derecho del arquero.
POR MES*
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