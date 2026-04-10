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Deportes |ARIEL “PATA” PEREYRA EN CONFERENCIA DE PRENSA

“El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”

“El equipo se animó a jugar y marcó diferencia”

El entrenador interino analizó la clasificación / Nicolás Braicovich

10 de Abril de 2026 | 03:16
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Tras la victoria y clasificación frente a Camioneros por la primera ronda de Copa Argentina, Ariel Pereyra, entrenador interino de Gimnasia, analizó el partido y destacó el desempeño de sus dirigidos. Además, se refirió a las sensaciones por estar al frente del equipo por primera vez.

En primera instancia, el DT manifestó: “Estos partidos son muy difíciles, complicados. Estos jugadores tienen que estar ajenos de lo que se habla. Era importante ganar para cortar la racha de tres derrotas en fila”. Por su parte, con respecto al rendimiento del equipo, sostuvo: “Había que jugar el partido de la forma en la que lo jugamos. Estos rivales juegan con mucho entusiasmo, muchas ganas. Si igualas esas ganas les haces sentir la diferencia y hoy el equipo lo logró”. A su vez, agregó: “Los jugadores se animaron a jugar, desbordar e intentar entre líneas. Estamos bien para lo que viene, me voy conforme”.

Siguiendo esta misma línea, el técnico interino declaró: “Pudimos hacer el gol ni bien empezó el partido y eso nos dio tranquilidad. En el segundo tiempo jugamos un partido bastante aceptable, en tan poco tiempo no se pudo hacer más que darle un poco de orden”.

En este sentido, el DT mencionó el factor primordial para sacar provecho y lograr el objetivo: “Para ganar el partido teníamos que empezar a ordenarnos e intentar tener un poco más la pelota, juntar pases y llegar al área con más jugadores para tener más posibilidades de convertir”, contó.

Con relación a como fueron sus sensaciones dirigiendo por primera vez al plantel profesional de Gimnasia, el Pata se sinceró: “Estoy muy feliz y con muchas ganas. Esto me agarra en un momento de mi carrera donde recién comienzo a dirigir, pero vengo con mucha experiencia previa de trabajo. Estoy a disposición para lo que el club me necesite”.

Mientras que al ser consultado por su continuidad, o la llegada de un nuevo entrenador, explicó: “Que siga o no, no depende de mi. Estoy a disposición de lo que quiera Gimnasia. Experiencia tengo, y el lunes voy a estar”.

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Por otro lado, al referirse a jugadores puntuales, Pereyra resaltó el compromiso y partido de Maximiliano Zalazar, quien ingresó desde el banco de suplentes y facturó con un gol: “Entró muy bien. Es un gran jugador y claro que será considerado para el lunes, como todos”.

Mientras que en el final abordó a todo el grupo: “Me gustó que los chicos intentaron jugar, ir por afuera, llegar abajo del arco con pases, que es lo que les pedimos, que se animen a jugar. Me voy conforme y estamos bien para lo que viene”.

 

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