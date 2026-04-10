Cuenta regresiva: El Kuelgue profundiza su universo creativo y llega a La Plata con un show clave en el Hipódromo

En medio de una nueva etapa artística, El Kuelgue presenta una serie de tres singles que funcionan como partes de una misma obra: Barry Lindo, Vos y la Mancha y Loquero Viejo. Tres canciones que dialogan entre sí como distintos estados de ánimo dentro de un mismo recorrido, y que consolidan lo que la banda define como una “fase trifásica”: un circuito emocional donde cada pieza enciende a la siguiente.

Fieles a su identidad, las canciones combinan lo cotidiano con lo absurdo, el humor con la melancolía, y una sensibilidad popular atravesada por una búsqueda sonora cada vez más sofisticada. En ese marco, Loquero Viejo aparece como el cierre de este tríptico: una canción con aires de zamba que cuenta con la participación especial del Chango Spasiuk, sumando un acordeón íntimo y delicado que invita a desacelerar y anticipa el clima del próximo material discográfico.

Este presente creativo tendrá su correlato en el escenario el próximo 18 de abril en el Hipódromo de La Plata, donde El Kuelgue desplegará un show que promete recorrer toda su discografía, con arreglos renovados, momentos de improvisación y esa conexión única con el público que ya se convirtió en sello propio.

En un año que los encuentra reafirmando su lugar como uno de los proyectos más singulares y queridos de la música argentina, la banda liderada por Julián Kartun vuelve a La Plata con una propuesta que excede el formato recital y se acerca más a una experiencia en constante transformación.

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Produce: Gonna Go.

