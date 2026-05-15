¡Vuelve Skay Beilinson a La Plata! Desde las 13, venta de entradas para el show en Atenas en julio

Imponente operativo en La Plata por presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas
Imponente operativo en La Plata por presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas
ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana
Datos oficiales ratifican la pérdida de poder adquisitivo de los salarios
“El ajuste de Milei mata”: reclamo en el San Martín contra el cierre de Remediar y el “vaciamiento” del PAMI
Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial
EN FOTOS | El Museo de La Plata ya luce renovado y la joya del Bosque platense vuelve a brillar
El Concurso de EL DIA y su primer ganador: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas
Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión
El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios
Crisis en IOMA: la oposición pide la interpelación de su presidente
VIDEO. Tremendo blooper de una periodista en TN que derivó en un corte
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más
VIDEO. ¡Sorpresa! Aparece el “pez pene” tras la ciclogénesis que afectó a Chubut
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
Si viajan a EEUU, terminan en "cana-dá": más de 30 mil argentinos con derecho de admisión no podrán ir al Mundial
Diputado libertario y otro escándalo: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil
Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito
Romance confirmado: se filtró la primera foto de Mauricio Macri con su nueva novia
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Uno por uno, los cortes de luz programados para este viernes en La Plata: las zonas afectadas
Una pelea por supuestas estafas frente a una maderera terminó con seis demorados en La Plata
Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a su expareja en Pilar
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 15 de mayo 2026
VIDEO. Néstor Ortigoza, a las piñas en un reconocido boliche de zona Norte tras defender a su novia Rocío Oliva
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Skay y Los Fakires volverá a presentarse en La Plata con un show programado para el sábado 25 de julio en el Estadio Atenas.
La banda liderada por Skay Beilinson regresará a la Ciudad luego de sus últimas presentaciones con un recital que promete reunir a cientos de fanáticos del rock.
La venta de entradas comenzará este viernes a las 13 a través de LivePass.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí