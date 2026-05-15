¡Vuelve Skay Beilinson a La Plata! Desde las 13, venta de entradas para el show en Atenas en julio

Skay y Los Fakires volverá a presentarse en La Plata con un show programado para el sábado 25 de julio en el Estadio Atenas.

La banda liderada por Skay Beilinson regresará a la Ciudad luego de sus últimas presentaciones con un recital que promete reunir a cientos de fanáticos del rock.

La venta de entradas comenzará este viernes a las 13 a través de LivePass.