Desgarrador video de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia: "Me quiero quedar acá"

La muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia generó una fuerte conmoción en todo el país, especialmente tras la difusión en las últimas horas de un video que muestra al pequeño en un estado de profunda angustia horas antes del trágico desenlace.

En las imágenes que se viralizaron, el niño —identificado como Ángel— aparece llorando y aferrado a su padre, mientras repite una frase que hoy resuena con dolor: “No quiero ir, me quiero quedar acá”.

El video que podría ser clave en la investigación

El registro audiovisual comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se convirtió en una pieza central para entender el contexto previo a la muerte del menor.

En el video, se observa al nene resistiéndose a ser trasladado a la casa de su madre. Entre lágrimas, expresa su rechazo y busca quedarse con su padre, quien intenta calmarlo sin éxito.

Para la familia paterna, estas imágenes representan una señal de alerta que —según sostienen— no fue atendida a tiempo y que ahora cobra un significado mucho más grave.

Qué se sabe sobre la muerte del nene

El niño falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado sin vida a un centro de salud de esa ciudad. Sin embargo, los primeros informes forenses abrieron interrogantes: se detectaron lesiones internas en la zona de la cabeza, lo que podría ser determinante para establecer si hubo algún tipo de violencia previa. Por eso es que la autopsia y los estudios complementarios serán clave para esclarecer si la muerte fue producto de causas naturales o si existió algún tipo de maltrato o negligencia.

El entorno del padre del menor apunta directamente contra la madre y cuestiona decisiones judiciales previas relacionadas con la tenencia del niño. Según relataron familiares, el pequeño habría sido separado de su entorno habitual meses antes y, desde entonces, su comportamiento cambió de manera notable. También aseguran que existían indicios de posibles situaciones de maltrato, aunque esto aún debe ser comprobado por la Justicia.

Mientras tanto, la causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en los próximos días. Lo cierto es que la difusión del video no solo generó indignación, sino que también reavivó el debate sobre los mecanismos de protección infantil y el accionar judicial en conflictos familiares.

Con el avance de la investigación, se espera que las pericias permitan determinar con precisión qué ocurrió y si hubo responsabilidades en una muerte que hoy mantiene en vilo a toda una comunidad.

La mamá, ausente en el último adiós a Angel

Ángel recibió ayer el último adiós de familiares y amigos en el Cementerio Oeste de Comodoro, mientras que su madre no asistió al entierro. Los restos del menor fueron velados por la mañana en el Servicio Solidario de Sepelios y luego los trasladaron al cementerio, donde allegados y seres queridos se despidieron con tristeza y mucho dolor.

Luis López, padre de Ángel, recriminó el accionar de la Justicia: “Yo les pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”. En este sentido, criticó que “nadie hizo nada” para evitar el trágico desenlace ocurrido en los últimos días, por lo que, según consideró, “me humillaron, me faltaron el respeto, hicieron abuso de poder y no me dieron bola”.

De acuerdo al testimonio de Luis, su hijo “no estaba enfermo”, ya que no presentaba problemas de corazón ni respiratorios, y se preguntó ante los medios presentes: “¿Me van a decir que fue muerte natural? No, lo mataron".

Por su parte, Lorena, la madrastra del niño, exigió los arrestos inmediatos de la madre y su pareja, al señalar que “el nene salió muerto de la casa” porque “ella fue a la fiscalía y mi sobrino escuchó que dijo 'qué pasa que no me dan el cuerpo, si no tiene golpes'”.

La progenitora decidió no concurrir al cortejo y un video que se viralizó en las redes sociales la muestra junto a su pareja saliendo de su vivienda por temor a represalias. Ambos seguirían en Comodoro Rivadavia y se encuentran en calidad de sospechosos mientras avanza la investigación.