Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

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En medio de un escenario económico complejo y con una tasa de desempleo que llegó al 9,5% en el Gran La Plata —de acuerdo al último informe del INDEC—, la búsqueda de trabajo se intensifica en toda la región. Sin embargo, distintos sectores productivos continúan generando vacantes y apelan a los clasificados de EL DIA como una vía efectiva para encontrar personal.
La sección de empleos, que se publica diariamente tanto en la edición impresa como en la versión digital del diario, concentra avisos en una amplia variedad de rubros: comercio, gastronomía, servicios, salud, logística y oficios, entre otros.
Para quienes están en la búsqueda laboral, se trata de una herramienta accesible y confiable, con propuestas actualizadas y datos de contacto directo para postularse en cada aviso.
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• El Colegio Patris de City Bell busca cubrir cargo en Secretaría Docente/Administración. Horario de lunes a viernes de 8.30 a 13.30. Preferentemente con título docente y experiencia en el área. Enviar CV a: seleccionpersonal@colegiopatris.com.ar.
• Residencia de larga estadía para adultos mayores incorpora médicos, kinesiólogos, lic. en enfermería, enfermeras/os y mucamas/os. Enviar CV a: empleados.arvenecia@gmail.com indicando en el asunto zona de residencia (excluyente).
• Se solicita médico psiquiatra, neurólogo y fisiatra. Enviar CV a: recursosestudio.ar@gmail.com.
• Buscan maestro panadero y ayudante con experiencia. Presentarse de 9.30 a 12.30 en 531 e/118 y 119 Nº 170.
• Búsqueda de pastelera/o con experiencia. Se valoran estudios y perfil profesional. Enviar CV a: charolacv@gmail.com.
• Casa de comidas en Gonnet busca personal para atención al público y telefonista con disponibilidad full time. Presentarse en Av. 25 esquina 511 bis (“El Perla”) con CV en papel.
• Charola incorpora encargado/a de salón con experiencia en manejo de proveedores y personal. Enviar CV a: charolacv@gmail.com.
• Cocinero con experiencia en grandes volúmenes y dietas especiales. CV a: comansola@gmail.com.
• Empresa gastronómica sin gluten incorpora ayudante de cocina con experiencia. CV a: sizglu.lp@gmail.com (Ref.: Panadero/a).
• Pizzalisto busca cocinero y maestro pizzero. Presentarse en 22 esquina 79, de 11 a 14.
• Restaurante céntrico busca ayudante de cocina (turno noche). CV a: rhbusco2025@gmail.com.
• Emprendimiento gastronómico busca cocineros, ayudantes y atención al público. CV a: rhumanos.gastronomia@gmail.com.
• Se necesita repositor, fiambrera y cajera para supermercados en 15 e/39 y 40 y 49 e/25 y 26.
• Chofer de taxi con experiencia, turnos de 8 y 12 horas. Whatsapp: 221-488-2522.
• Supermercado en 137 y 525 busca cajera, fiambrera y repositor con experiencia.
• Asociación Mutual Amarilla busca personal administrativo (8 a 16 hs, zona centro). CV a: amat.laplata3@gmail.com o WhatsApp 221-498-8496.
• Supermercado en 505 y 8 busca repositor, cajera y fiambrera.
• Amodil Cosméticos busca revendedoras y líderes. Contacto: 221-674-9273.
• Chica de 18 a 21 años para tareas varias (zona 8 y 135, Berisso). WhatsApp: 221-559-5422.
• Empleado para almacén zona Plaza Malvinas, con disponibilidad full time. CV a: trabajopepe2@yahoo.com.ar.
• Empresa de climatización busca técnico en aire acondicionado y calefacción. CV a: rrhh.climatizacion13@gmail.com.
• Enfermera para hogar de discapacitados (con título y matrícula). CV a: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.
• Distribuidora incorpora transportistas con vehículo utilitario propio. Contacto: 221-661-7895.
• Empresa busca técnico electricista/electrónico para mantenimiento. CV a: enviocvspostulantes@gmail.com.
• Empresa gastronómica busca chofer para reparto. CV a: bus2010laplata@hotmail.com.
• Inmobiliaria incorpora secretaria administrativa. CV a: bhgrouprrhh@gmail.com.
• Chofer de taxi responsable al 35%. Contacto: 221-571-3360.
• Empleada para agencia de lotería. CV a: loteriabusca@hotmail.com.
• Peluquera con experiencia (zona Los Hornos/La Plata). WhatsApp: 221-488-3257.
• Cuidado de adulta mayor en Berisso (con experiencia comprobable). WhatsApp: 221-481-7457.
• Técnico instalador FTTH/coaxil. CV a: hquinteros@ferlatelsa.com.
• Carnicero profesional full time. WhatsApp: 221-589-9074.
• Acompañante terapéutico (zona Medicina). WhatsApp: 221-351-7478.
• Personal administrativo con conocimientos en IA, contabilidad y Excel. CV a: recursosestudio.ar@gmail.com.
• Estudiante de hotelería/turismo para trabajo full time. CV a: enviarcv8@gmail.com.
• Supermercado MinKai busca repositor, fiambrera y cajera (520 y 2 / diagonal 79).
• Volantera (18 a 21 años) para zona Tolosa/Ringuelet. WhatsApp: 221-559-5422.
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