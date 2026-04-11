Zalazar y una frase justa: “El fútbol no espera”

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Maximiliano Zalazar pasó por todos los estadios en Gimnasia: titular, suplente, borrado, prescindible. Ahora, transita sus mejores días en el club, luego de un buen ingreso ante Huracán y su presencia picante -con gol incluido- ante Camioneros.
Zalazar se mostró “muy contento por la victoria” en la Copa Argentina y solo tuvo palabras de agradecimiento que incluyeron al propio Fernando Zaniratto. “Les agradezco a mis compañeros por apoyarme en el proceso que me tocó pasar. Me quedo con lo mejor de Lucho y estoy agradecido”, expresó el extremo cuy o pase pertenece a Boca Juniors.
Gimnasia superó un partido muy traicionero, por las características del rival -dos categorías abajo- y por el momento que atraviesa el equipo. “Sabemos que estos partidos son aparte, son finales, son muy jodidos contra equipos del ascenso pero creo que hicimos las cosas bien y por eso nos llevamos la victoria”, dijo Zalazar.
Obviamente que luego de estos dos partidos, la ilusión de ser titular frente a Sarmiento está presente. “Trato de hacer lo mejor para el equipo desde donde me toque. Si es todo el partido, si son 40 minutos trato de dar todo” expresó el delantero de 25 años, quien agregó: “Quiero seguir por este camino, ayudar al equipo desde donde me toque”.
Ante el Globo, Zalazar jugó recostado por la izquierda, pero ante Camioneros tuvo mayores libertades para moverse detrás de los delanteros. “Me siento más cómodo jugando por la izquierda pero si me toca entrar por la derecha trato de hacerlo de la mejor manera” respondió a la consulta sobre su preferencia.
Zalazar -que en enero estuvo cerca de irse al fútbol uruguayo consideró que “en los últimos partidos no se dieron los resultados pero creo que analizándolo bien no habíamos hecho malos partidos. Es fútbol, hay que salir adelante rápido. El futbol no espera”.
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“Me siento muy bien, estoy recuperando el nivel que quiero” expresó Zalazar, ahora con un nuevo cuerpo técnico que le permitirá arrancar de cero.
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