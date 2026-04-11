Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy sábado con EL DIA

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El Súper Cartonazo del diario EL DIA se juega por un premio de 4 millones de pesos. La ronda comenzó ayer con la nueva tarjeta que se entregó gratis junto a la edición impresa y hoy se publicó la primera tanda de números.
LOS NÚMEROS DE ESTE SÁBADO 11 DE ABRIL DEL 2026:
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Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Los jueves sale la tarjeta. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89.
Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.
El lector que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.
En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales, tal como ha ocurrido en numerosas oportunidades del juego.
Cada semana se suma 1.000.000 de pesos y como el premio que cerró esta semana tenía un pozo de 3.000.000, se forma de esta manera el premio de 4.000.000 de pesos.
El Súper Cartonazo ya repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
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