EN FOTOS | Elecciones en Perú: votan en La Plata y hay cortes de calles en zonas cercanas a escuelas
EN FOTOS | Elecciones en Perú: votan en La Plata y hay cortes de calles en zonas cercanas a escuelas
El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
A dos años del caso Toretto: cómo está Alvite y el recuerdo de la familia de Armand
La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV
Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron
Escándalo en Gimnasia de Jujuy: echarían al jugador del "chiste" de la bomba en el avión
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
El Papa León XIV exigió el fin de las guerras y pidió proteger a la población civil
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Domingo ideal para disfrutar al aire libre en La Plata: cómo empieza la semana
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy domingo con EL DIA
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
Dólar en retroceso y carry trade en auge: el clima financiero que impulsa al mercado argentino
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este domingo 12 de abril, Perú vive una jornada clave con las elecciones generales en las que más de 27 millones de ciudadanos están convocados a votar para elegir al nuevo presidente, en un contexto de fuerte inestabilidad política y desconfianza social.
En La Plata, cientos de peruanos ya están votando y hay cortes de calles en uno de los principales establecimientos educativos donde se llevan adelante los comicios.
Se trata de unos comicios históricos: el país busca definir a su noveno mandatario en apenas una década, reflejo de una profunda crisis institucional que atraviesa la nación sudamericana.
La elección cuenta con un número récord de candidatos —más de 30— y todo indica que ninguno alcanzará el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, por lo que ya se proyecta un balotaje para junio.
Los principales candidatos
Entre los aspirantes con mayor visibilidad aparecen:
A ellos se suman decenas de postulantes en una elección fragmentada que refleja la diversidad —y también la crisis— del escenario político peruano.
En La Plata también se vota
En paralelo, la jornada electoral también se vive en Argentina, donde miles de ciudadanos peruanos residentes cumplen con su deber cívico. En la ciudad de La Plata, distintos establecimientos educativos fueron habilitados como centros de votación para que la comunidad pueda participar de los comicios.
Según se informó desde el ámbito consular, los residentes pueden consultar su lugar de votación mediante los canales oficiales y acercarse con su documento de identidad.
Incluso, uno de los puntos de votación dispuestos en la región es el Colegio Sagrado Corazón ubicado en la calle 8 y 57, donde desde temprano se registra movimiento de votantes que se acercan a emitir su sufragio.
Cabe resaltar que el tránsito en la cuadra se encuentra totalmente cortada y se recomienda a los automovilistas evitar la zona.
Participación clave desde el exterior
El voto en el exterior es obligatorio para los ciudadanos peruanos entre 18 y 70 años, por lo que la participación de la diáspora resulta fundamental en la definición electoral.
De esta manera, La Plata se suma a otras ciudades del mundo donde la comunidad peruana sigue de cerca una elección decisiva para el futuro político de su país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí