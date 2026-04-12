Este domingo 12 de abril, Perú vive una jornada clave con las elecciones generales en las que más de 27 millones de ciudadanos están convocados a votar para elegir al nuevo presidente, en un contexto de fuerte inestabilidad política y desconfianza social.

En La Plata, cientos de peruanos ya están votando y hay cortes de calles en uno de los principales establecimientos educativos donde se llevan adelante los comicios.

Se trata de unos comicios históricos: el país busca definir a su noveno mandatario en apenas una década, reflejo de una profunda crisis institucional que atraviesa la nación sudamericana.

La elección cuenta con un número récord de candidatos —más de 30— y todo indica que ninguno alcanzará el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, por lo que ya se proyecta un balotaje para junio.

Los principales candidatos

Entre los aspirantes con mayor visibilidad aparecen:

Keiko Fujimori , referente de Fuerza Popular, quien busca la presidencia por cuarta vez con un discurso centrado en el orden y la seguridad.

, referente de Fuerza Popular, quien busca la presidencia por cuarta vez con un discurso centrado en el orden y la seguridad. Rafael López Aliaga , empresario de perfil conservador y uno de los candidatos de derecha con mayor intención de voto.

, empresario de perfil conservador y uno de los candidatos de derecha con mayor intención de voto. Carlos Álvarez , humorista devenido en político, que ha ganado protagonismo con propuestas duras contra la inseguridad.

, humorista devenido en político, que ha ganado protagonismo con propuestas duras contra la inseguridad. César Acuña, empresario y dirigente político con fuerte presencia en el interior del país.

A ellos se suman decenas de postulantes en una elección fragmentada que refleja la diversidad —y también la crisis— del escenario político peruano.

En La Plata también se vota

En paralelo, la jornada electoral también se vive en Argentina, donde miles de ciudadanos peruanos residentes cumplen con su deber cívico. En la ciudad de La Plata, distintos establecimientos educativos fueron habilitados como centros de votación para que la comunidad pueda participar de los comicios.

Según se informó desde el ámbito consular, los residentes pueden consultar su lugar de votación mediante los canales oficiales y acercarse con su documento de identidad.

Incluso, uno de los puntos de votación dispuestos en la región es el Colegio Sagrado Corazón ubicado en la calle 8 y 57, donde desde temprano se registra movimiento de votantes que se acercan a emitir su sufragio.

Cabe resaltar que el tránsito en la cuadra se encuentra totalmente cortada y se recomienda a los automovilistas evitar la zona.

Participación clave desde el exterior

El voto en el exterior es obligatorio para los ciudadanos peruanos entre 18 y 70 años, por lo que la participación de la diáspora resulta fundamental en la definición electoral.

De esta manera, La Plata se suma a otras ciudades del mundo donde la comunidad peruana sigue de cerca una elección decisiva para el futuro político de su país.