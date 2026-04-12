Denuncian obras sin estudios ambientales en Isla Santiago y alertan por impacto ecológico
Denuncian obras sin estudios ambientales en Isla Santiago y alertan por impacto ecológico
Empieza el nuevo juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo de la ex jueza Makintach
Encuentro de vecinos en Barrio Norte: la tradición que nació en pandemia y hoy late como corazón del barrio
EN FOTOS | Elecciones en Perú: votan en La Plata y hay cortes de calles en zonas cercanas a escuelas
A dos años del caso "Toretto": el reclamo de la familia de Armand y cómo espera Alvite el juicio
Qué se sabe del incendio en Punta Lara que arrasó con una casa
Elecciones en Hungría: Magyar dijo que el primer ministro Orbán lo llamó para felicitarlo por su victoria
Gimnasia anunció su tercera camiseta con un diseño que realza su historia e identidad
“Nunca los subestimen”: el orgullo de Verón por Amondarain y Pérez tras el triunfazo en Uno
Irán desafía a Trump tras la amenaza del bloqueo del estrecho de Ormuz: "El enemigo quedará atrapado"
VIDEO. Otro dolor de cabeza para Scaloni: Dibu Martínez sufrió una molestia y se perdió el partido del Aston Villa
El impacto económico de la guerra y los errores propios complican al Gobierno
Un auto perdió el control, subió a la rambla y de milagro no hubo heridos en La Plata
Yacoub Real Estate & Developers inauguró Torre Meydan en La Plata y afianzó su expansión con una nueva apuesta de alto perfil
Problemas para Scaloni: "Cuti" Romero salió lesionado a dos meses del mundial ¿Se le abre una puerta al pincha Tomás Palacios?
Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense
La nueva cara de la estética: más jóvenes, más hombres y menos exceso
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
La agenda del domingo hace rodar la pelota: partidos, horarios y TV
Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron
Escándalo en Gimnasia de Jujuy: echarían al jugador del "chiste" de la bomba en el avión
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
El Papa León XIV exigió el fin de las guerras y pidió proteger a la población civil
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia realizó el lanzamiento oficial de su tercera equipación, de color gris, para esta temporada. Según detallaron desde el club, el nuevo diseño une la historia e identidad con "proyección futura", donde combina elementos tradicionales con una mirada contemporánea en términos de diseño y rendimiento.
La equipación, que fue presentada a través de las redes con un posteo críptico en un principio y, horas después, dieron a conocer las prendas que fueron elaboradas junto a la marca Givova.
April 12, 2026
"Uno de los ejes centrales del diseño es la revalorización del escudo institucional. En contraposición a tendencias actuales que tienden a simplificar o estandarizar los emblemas, optando por recuperar formas históricas y resaltar el tradicional color plateado del escudo y las armas, reafirmando así su identidad", explicaron desde Gimnasia a la hora de presentar la nueva camiseta de color gris y con las tradicionales franjas blancas y azul en el pecho.
En ese sentido, profundizaron: "La camiseta también toma como referencia la figura de la bandera del club, elemento que guía la estética general de este modelo alternativo".
"Toda la colección fue concebida como un puente entre pasado y presente, con referencias a camisetas históricas reinterpretadas bajo un enfoque actual", concluyeron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí