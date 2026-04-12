Gimnasia anunció su tercera camiseta con un diseño que realza su historia e identidad

Gimnasia realizó el lanzamiento oficial de su tercera equipación, de color gris, para esta temporada. Según detallaron desde el club, el nuevo diseño une la historia e identidad con "proyección futura", donde combina elementos tradicionales con una mirada contemporánea en términos de diseño y rendimiento.

La equipación, que fue presentada a través de las redes con un posteo críptico en un principio y, horas después, dieron a conocer las prendas que fueron elaboradas junto a la marca Givova.

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"Uno de los ejes centrales del diseño es la revalorización del escudo institucional. En contraposición a tendencias actuales que tienden a simplificar o estandarizar los emblemas, optando por recuperar formas históricas y resaltar el tradicional color plateado del escudo y las armas, reafirmando así su identidad", explicaron desde Gimnasia a la hora de presentar la nueva camiseta de color gris y con las tradicionales franjas blancas y azul en el pecho.

En ese sentido, profundizaron: "La camiseta también toma como referencia la figura de la bandera del club, elemento que guía la estética general de este modelo alternativo".

"Toda la colección fue concebida como un puente entre pasado y presente, con referencias a camisetas históricas reinterpretadas bajo un enfoque actual", concluyeron.