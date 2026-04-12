Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |PASÓ A LIDERAR MOMENTÁNEAMENTE EL GRUPO “A” DEL TORNEO APERTURA

Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Le dio vuelta el resultado a Unión y terminó imponiéndose por 2-1, en UNO, con los goles de Pérez y Amondarain. Los cambios mostraron la otra cara de la moneda

Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Los abrazos son para Amondarain, que definió el partido en tiempo de descuento / Nicolás Braicovich

Lucas Finochio
lfinochio@eldia.com

12 de Abril de 2026 | 06:39
Edición impresa

Bocanada de aire fresco para Estudiantes. Con un equipo plagado de suplentes y pibes de la cantera, le ganó por 2-1 a Unión, en el Estadio UNO con los sellos propiamente dicho de los chicos del Country: Pérez y Amondarain. Ahora es momentáneamente puntero en el Apertura y llega envalentonado al martes cuando enfrente a Cusco FC por la cita máxima del continente.

Los dirigidos por Alexander Medina sabían de la importancia del partido, y por eso, desde el vamos, buscaron manejar las riendas del juego. Si bien durante el primer cuarto de hora Estudiantes de La Plata gobernó la posesión, basculó sin demasiada fluidez, con pases intrascendentes a la espera de la presión del Unión de Santa Fe, que no fue ni lento ni pasivo y se adaptó a esa propuesta.

En Gabriel Neves, el equipo encontró el primer pase para gestar los avances. Por la banda izquierda, Brian Aguirre intentó desequilibrar con asociaciones junto al debutante Pereyra, aunque el atacante no logró explotar del todo esa sociedad, ni su cualidad.

 

El triunfo llegó con el aporte de dos pibes surgidos de la cantera: Pérez y Amondarain

 

LE PUEDE INTERESAR

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

LE PUEDE INTERESAR

“En el final tuvimos el premio que merecíamos”

Al mismo tiempo que el Pincha buscaba lastimar, Unión apostó a los espacios para salir de contra, dejando al desnudo las falencias defensivas en la última línea, especialmente en la zaga central, con errores evitables. Esto volvió a poner en discusión la solidez del sector, y fue una justificación de la titularidad de Palacios y González Pirez en el lugar mencionado.

En esa sintonía, pasada la media hora de juego, esa carencia se trasladó al marcador. Tras un tiro de esquina jugado en corto, Julián Palacios envió un centro preciso para que Marcelo Estigarribia conecte de cabeza, sin marca. Otra vez falló la defensa en la zona, como ya había ocurrido días atrás en Medellín, aunque en esta ocasión la responsabilidad recayó en Alexis Castro y José Sosa, que dejaron en libertad de acción al delantero.

En el cierre de la primera mitad, el desarrollo no se modificó. Estudiantes continuó con la iniciativa, manejó la pelota y acumuló aproximaciones, pero sin generar situaciones realmente claras. Unión, en cambio, avisó cuando pudo y no perdonó. Así, entre la posesión sin profundidad del local y la contundencia de la visita, el descanso llegó con ventaja para el Tatengue.

El inicio del complemento fue espejo del primer tiempo, aunque esta vez, los errores de Funes Mori quedaron al desnudo, y dejando reflejada la maldad del tiempo, con un Ramiro muy lejos de su mejor versión. Pese a esto, sin demasiadas condiciones técnicas los santafesinos también pusieron sus cartas sobre la mesa.

Ante esta situación de asfixia, el cacique buscó oxigeno y respuestas con los ingresos de Mikel Amondarain y Tiago Palacios, por Castro y Sosa que nunca pudieron hacer pie en el partido. A partir de estos cambios, el equipo mostró otra cara y a los 14 minutos encontró el gol para poner el partido en tablas y revitalizarse.

 

El Pincha volvió a tener dificultades defensivas. Un tema que deberá ajustar el Cacique

 

El de Bavio la cedió con simpleza para que Aguirre se encargue de los demás: encare hasta la línea de fondo -tras dejar en el camino a dos rivales-, y jugar por lo bajo para que con su rubrica, Pérez termine la jugada ante un Mansilla que pese a sus esfuerzos no logró desviar el disparo.

De esta manera, Estudiantes alcanzó la paridad, y lejos de conformarse, con el éxtasis del empate salió a los tumbos en busca de otro rugido. Sin embargo, las condiciones físicas, las seguidilla y el cansancio comenzaron a pasar factura para los jugadores estudiantiles. Primero para Pereyra, quien arremolinado por la ansiedad de su estreno salió con una molestia. Mientras que minutos después Funes Mori también abandonó el campo por una dolencia.

Ya con el transcurrir del encuentro, esta vez, Estudiantes si logró tomar el partido por las solapas y gobernar. Si bien el rival tuvo algunas aproximaciones sin destino, con las modificaciones el equipo encontró los espacios para lastimar a Unión con pases verticales y desbordes por los andariveles.

Y de tanto que insistió y de que fue, se quedó con el premio, un gol similar a una bocanada de aire fresco. Con la pelota dentro del área con varios rebotes de por medio y un arquero vencido, Amondarain entró como una tromba y mandó la pelota al fondo de la casita del ex arquero albirrojo. De esta manera, contradiciendo al tango, en el tiro del final, el pibe de Bavio hizo rugir por completo a un Estadio que al unísono festejó el grito sagrado.

Letal en los segundos tiempos
De los 16 goles convertidos por Estudiantes en el actual torneo, 14 fueron hechos en los segundos 45’. Sólo ante Boca logró abrir el marcador en la primera etapa.
Imbatible
Estudiantes sumó la decimotercera victoria en 15 partidos actuando de local. Los únicos que pudieron vencer al Pincha a domicilio, fueron Vélez y Lanús, ambos ganándole 1-0, en el actual torneo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes repuntó con los cambios y dio vuelta un partido complicado; venció a Unión 2 a 1 con goles de Pérez y Amondarain

Se emocionó al ver su propia historia en EL DIA: la reacción de Osvaldo que conmovió a todos

Crimen de Néstor Copoletti en La Plata: el jardinero acusado se negó a declarar

La crisis en el transporte: cómo seguirá el conflicto tras días de hartazgo y padecimiento de los usuarios de micros

La Asamblea en la UNLP eligió a Fernando Tauber como nuevo presidente para el período 2026-2030

Desesperado reclamo a IOMA en La Plata por una nena de 8 años que lucha contra múltiples enfermedades 

Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
+ Leidas

Cierra en San Isidro una reconocida marca de zapatillas: 50 despidos

La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP

Adorni, las adversidades del Gobierno y el posible impacto en el tablero bonaerense

Pibes al rescate: el Pincha ganó con lo justo

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata

Un club de juegos de mesa que también es un laboratorio

Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Últimas noticias de Deportes

Tomó alto riesgo “Otro” Pincha no jugó bien, pero lo dio vuelta

“En el final tuvimos el premio que merecíamos”

Fabricio Pérez marcó el empate y la gente lo despidió con una ovación

Cambió el chip y ya le apuntó los cañones a Cusco
Política y Economía
Adorni sí, Adorni no: el escándalo divide al Gobierno
Afirman que Adorni irá al Congreso el 29 de abril pese a la presión política
Pierde fuerza el interés oficial por investigar a Tapia y Toviggino
La interna que vuela a Barcelona y el debate por la Paso ampliada
Milei prepara fotos con gobernadores en medio del reclamo de fondos
Policiales
Acorralados por el delito: “Plantaron” cámaras hasta en los árboles
Fentanilo: la causa que revela una trama de desidia, tráfico y muerte
Noche de violencia en Berisso: dos hermanos baleados y un detenido
La muerte de Ángel, sin imputados y más dudas
Un violento choque entre motos dejó varios heridos
Espectáculos
Sofi Martínez reveló el mensaje que le envió Antonela tras "coquetear" a Messi
Jubiladas pudientes adornaron a Adorni
La agenda de espectáculos de La Plata, recargada: música, teatro, eventos y más
El capítulo final de “Outlander”: “Nunca es un adiós definitivo”
Los Mirlos y el bolero se cruzan en la Ciudad
La Ciudad
Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy domingo con EL DIA
La increíble historia de la primera médica egresada de la UNLP
Tras la fuerte suba de marzo dicen que la carne se calmó y hasta baja
Un club sin paredes, pero con redes: el auge del tenis criollo en el parque San Martín
Qué dice la ciencia sobre la calidad del aire que se respira el Gran La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla