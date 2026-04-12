Mirtha Legrand descolocó a Baby Etchecopar con una consulta y lo defendieron

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El actor fue parte de la mesaza y se mostró un poco incómodo luego de que la conductora indagara sobre una parte de su vida.
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Baby Etchecopar quedó sorprendido en La noche de Mirtha luego de una pregunta de Mirtha Legrand sobre cómo es él, y tuvo que acudir a que una compañera que estaba junto a él lo ayudara a aclarar la pregunta de la conductora.
“¿Sos mujeriego vos?” preguntó la diva, fiel a su estilo. El actor, sin vueltas, respondió que no y agregó que Mariana Brey, que trabajó con él toda la vida, podía responder por él.
Por su parte, Mariana dijo que podía responder la pregunta porque trabajó con él en varios lugares. “Es un tipo muy respetuoso. La realidad es que siempre fue así en el mundo laboral”, contó.
Sobre como se siente en el amor ahora, expresó: “Desde que estoy con mi mujer me siento muy bien y feliz”.
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