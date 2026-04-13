Vaccari, "el mejor perfilado": horas clave para definir al futuro entrenador de Gimnasia

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La dirigencia de Gimnasia avanza en la definición de su próximo entrenador y, en ese escenario, el nombre de Julio Vaccari empieza a ganar terreno con algo más de firmeza, aunque todavía sin un avance formal decisivo. Antes del sábado debería asumir -es el próximo partido en El Bosque- aunque los números de las finanzas son un detalle especial.
El perfil del ex DT de Defensa y Justicia aparece bien considerado puertas adentro por su línea de trabajo, ligada a la escuela de Marcelo Bielsa y Gabriel Heinze, y por una idea futbolística que encaja con lo que pretende el club. En ese sentido, su nombre siempre estuvo en carpeta, pero en las últimas horas volvió a tomar impulso dentro del análisis dirigencial.
Sin embargo, más allá de ese crecimiento en la consideración, lo concreto es que todavía no hubo una reunión determinante con el director deportivo Germán Brunatt para avanzar en condiciones o detalles contractuales, por lo que su situación sigue en etapa de evaluación y no de negociación directa.
Mientras tanto, la dirigencia mantiene abiertos otros frentes. Uno de los candidatos firmes es Leandro Cufré, quien ya tuvo contactos y, en algunos sectores, aparece como una opción por conocimiento del club.
También sigue en consideración Omar De Felippe, aunque en su caso las diferencias económicas aparecen como un obstáculo para avanzar, lo que enfrió su candidatura en las últimas horas. A la par, surge como alternativa Hernán Cristante, quien forma parte de la lista y podría tener su instancia de reunión antes de la decisión final.
En ese abanico de opciones, la dirigencia busca cerrar el ciclo de entrevistas y análisis para tomar una resolución en el corto plazo, con la intención de que el nuevo DT asuma en los próximos días y comience a trabajar de inmediato.
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