Tenso momento por una denuncia de "mala atención" y "personal dormido" en el Hospital de Niños de La Plata: "La nena lloraba de dolor"

Un fuerte reclamo por una denuncia de presunta mala atención en el Hospital de Niños de La Plata generó preocupación en la Región luego de que una madre expusiera en las redes sociales lo ocurrido durante la atención de su hija en la guardia.

En diálogo con EL DIA, la mujer dijo que el episodio ocurrió durante la noche cuando llevó a su hija de 14 años por un dolor agudo en la zona derecha del abdomen y la pierna. De acuerdo a su testimonio, la espera para ser atendidas se extendió desde las 18 hasta las 22, momento en el que le realizaron estudios como análisis y una ecografía, tras lo cual le indicaron que debían aguardar la "llegada de una cirujana".

Fuentes oficiales consultadas por este diario aseguraron que efectivamente "la paciente esperó ese tiempo porque el cirujano estaba operando" y agregaron que "tuvo la atención ni bien salió del quirófano".

En ese contexto sostuvieron que la adolescente "tuvo un doble chequeo médico y se la dio de alta". Lo cierto es que, según manifestaron, el cuerpo médico de la guardia determinó que no se trató de una paciente de urgencia, pero que recibió la atención adecuada.

La madre de la menor sostuvo que la profesional fue convocada cerca de las 22 pero "no respondió en un primer momento porque se encontraba en cirugía". La situación se prolongó hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, con la menor "llorando de dolor" y "sin novedades" sobre la atención. En ese contexto, "una médica de guardia intervino y advirtió que la cirujana no estaba en quirófano sino descansando".

La denunciante aseguró que cuando finalmente se presentó, la especialista se mostró "molesta y brindó una atención que calificó como 'de mala gana'". Indicó que tras revisar a la adolescente, le informaron que "no tenía ninguna afección y le dieron el alta", pese a que continuaba con dolores. Además, sostuvo que le recomendaron regresar únicamente "en caso de presentar síntomas como fiebre, vómitos o diarrea".

El reclamo no se limitó a ese caso. La mujer también señaló que durante la misma guardia presenció otra situación que consideró grave: la de un niño de 4 años con autismo que, según afirmó, tenía un corte profundo y fue enviado a su casa sin una resolución adecuada.

La denunciante indicó además que registró en video parte de lo ocurrido y manifestó su preocupación por lo que definió como falta de empatía y posible discriminación en la atención, especialmente hacia pacientes con autismo.