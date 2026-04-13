Para Massot, el de Milei es un Gobierno “amoral”

El diputado nacional Nicolás Massot definió a la gestión de Javier Milei como un “gobierno amoral”, a la par que cuestionó la falta de autocrítica frente a presuntos hechos de corrupción y aseguró que la continuidad de funcionarios deslegitimados “expone al propio Presidente”. Además, criticó la política económica basada en la “mano invisible del mercado” y planteó la necesidad de construir una alternativa política de centro con una hoja de ruta común.

En declaraciones radiales, Massot sostuvo que observa “dos puntos de justificación de los recurrentes hechos de corrupción explícitos” y remarcó que, frente a los escándalos, “nunca hay una autocrítica ni una condena” y reprochó: “Lo justifican diciendo que antes estábamos peor, como si hubiera grados de corrupción tolerables”.

El diputado vinculó esta actitud con un “doble discurso” entre la prédica ética del Gobierno y su práctica política.