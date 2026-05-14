Kicillof recibe a los intendentes por los recortes en salud

La inflación de abril fue del 2,6% y acumula 34,2% en los últimos doce meses
La inflación de abril fue del 2,6% y acumula 34,2% en los últimos doce meses
El turismo en La Plata cambia de perfil: los datos que revelan el estado de la hotelería en 2026
IOMA hizo un pago parcial y los médicos de La Plata volvieron a atender a sus afiliados
Habló el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”
Un ex gobernador se le planta a Kicillof y pide internas en el peronismo: "Voto popular"
¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas
Instalan una carpa sanitaria en 7 y 50 previo a la Marcha Federal por la Salud
Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas
VIDEO. Drama y reclamo en La Plata: denuncian que IOMA adeuda más de un año de internación domiciliaria a un joven con discapacidad
Intendentes de todo el país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos
En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales
Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo
Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon
Manuel Quintar, el diputado que llegó al Congreso en una costosa Cybertruck: "Para que los radikukas me hagan publicidad"
Pasó un camión, arrastró cables y parte del centro de City Bell se quedó sin luz
Hoy, sorteo del concurso mundialista de EL DIA, por el álbum y las figuritas
La ANMAT prohibió un desinfectante "anti-mufa" y un ministro del Gobierno salió al cruce
Tensión en la Estación de Trenes de La Plata: operativo contra DIDI y UBER en 1 y 44
Arranca la elección en el Colegio de Abogados de La Plata: quiénes son los candidatos
Reclamo salarial de trabajadoras del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense
Aumentó la nafta y activan otro congelamiento por 45 días: los nuevos precios en La Plata de YPF, Shell y Axion
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una muerte en La Plata generó dudas por la posible existencia de una mala praxis médica
Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso
Suteba: con Baradel afuera de la lista, el oficialismo retuvo la conducción
Pliegos para la Justicia: rechaza las objeciones por ser la esposa de un juez
Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Más allá de las marchas que hicieron a Buenos Aires para reclamar fondos y obras al Gobierno de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof avanzará ahora con una nueva reunión con los intendentes bonaerenses para blanquear los recortes de presupuesto en el área de salud, que impacta de lleno en los municipios.
El encuentro se realizará el martes en la Casa de Gobierno en La Plata y se espera que lleguen la mayoría de jefes comunales de todo el territorio bonaerense. Sin embargo, como pasó en la cumbre del 26 de marzo, donde Kicillof encendió alarmas el agravamiento de la situación fiscal, se estima que alcaldes opositores no serán de la partida.
En esta nueva reunión, se presentará que el gobernador junto a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, brinden un informe detallado sobre el impacto del ajuste nacional en el sistema sanitario y se firmará un acta acuerdo para reclamar por los recursos y políticas públicas afectadas.
Entre los principales puntos se abordarán las consecuencias derivadas de la interrupción y desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades vinculadas al acceso a medicamentos, los problemas asociados a la provisión de insumos y vacunas, la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto en distintas estrategias de atención y cuidado.
Justamente días atrás, Kicillof y Kreplak anunciaron un refuerzo en la entrega de medicamentos y calificaron de "criminal" el fin del plan Remediar que hará la administración libertaria. Para ello dieron un nuevo impulso al programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes. También el ministro reclamó por la falta de vacunas que debe mandar Nación.
Desde la Provincia señalaron que el ajuste ya genera efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema sanitario y advierten sobre una creciente presión en hospitales y centros de salud, en un contexto de mayor demanda y menores recursos provenientes de políticas nacionales. De hecho, estimaron, que la demanda creció un 30% en hospitales públicos bonaerenses en el último tiempo, en parte por la caída de coberturas privadas.
En el marco del encuentro, los intendentes firmarán un acta acuerdo conjunta para expresar la preocupación de los municipios frente a la situación sanitaria y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas consideradas esenciales para garantizar el acceso a la salud.
El documento buscará consolidar una posición común de los gobiernos locales y fortalecer una agenda federal de defensa del sistema sanitario. Es una estrategia similar a la que llevaron adelante con las carteras que conducen Luis Caputo y Sandra Pettovello.
No obstante, los intendentes que llegarán hasta La Plata no sólo escucharán el panorama desalentador que tiene para contar las autoridades, sino que buscarán colar sus reclamos que van desde deudas del IOMA, el IPS, y la caída de la coparticipación, porque la recaudación provincial es menor y eso impacta en las arcas locales.
A eso, en los distritos, se suma un fuerte aumento de la morosidad familiar que repercute de lleno en la caída de la cobrabilidad de las tasas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí