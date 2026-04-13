De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes: el adiós a una figura clave del rock latino

El rock argentino y latinoamericano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Felipe Staiti, guitarrista, compositor y fundador de Los Enanitos Verdes, quien falleció este lunes en Mendoza a los 64 años, luego de complicaciones de salud.

El músico se encontraba internado en el Hospital Italiano de esa provincia, donde su estado se agravó en las últimas horas. Staiti arrastraba antecedentes médicos delicados, entre ellos celiaquía e infecciones severas que habían impactado en su actividad artística reciente.

El último guardián de un legado histórico

Figura central del rock en español, Staiti fue uno de los pilares fundamentales en la creación del sonido de Los Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero. Tras la muerte del cantante en 2022, asumió el liderazgo de la banda y tomó el rol de vocalista, sosteniendo la continuidad del grupo en giras internacionales.

En las últimas semanas, había participado de una exitosa serie de presentaciones en México, incluyendo escenarios de gran convocatoria, lo que hizo aún más sorpresivo el desenlace.

Una conexión emocional con Estudiantes

Más allá de su carrera musical, Staiti mantenía un vínculo afectivo con Estudiantes. Sin participación formal en la institución, su afinidad con el club formaba parte de su identidad cultural, reflejando la histórica conexión entre el rock nacional y el fútbol argentino.

Un legado que trasciende generaciones

Autor de clásicos como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Eterna soledad”, Felipe Staiti deja una huella imborrable en la música latinoamericana. Su estilo, influenciado por el blues y el rock melódico, lo consolidó como uno de los guitarristas más influyentes del continente.