Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes: el adiós a una figura clave del rock latino

De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes: el adiós a una figura clave del rock latino
13 de Abril de 2026 | 23:00

Escuchar esta nota

El rock argentino y latinoamericano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Felipe Staiti, guitarrista, compositor y fundador de Los Enanitos Verdes, quien falleció este lunes en Mendoza a los 64 años, luego de complicaciones de salud.

El músico se encontraba internado en el Hospital Italiano de esa provincia, donde su estado se agravó en las últimas horas. Staiti arrastraba antecedentes médicos delicados, entre ellos celiaquía e infecciones severas que habían impactado en su actividad artística reciente.

El último guardián de un legado histórico

Figura central del rock en español, Staiti fue uno de los pilares fundamentales en la creación del sonido de Los Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero. Tras la muerte del cantante en 2022, asumió el liderazgo de la banda y tomó el rol de vocalista, sosteniendo la continuidad del grupo en giras internacionales.

En las últimas semanas, había participado de una exitosa serie de presentaciones en México, incluyendo escenarios de gran convocatoria, lo que hizo aún más sorpresivo el desenlace.

Una conexión emocional con Estudiantes

Más allá de su carrera musical, Staiti mantenía un vínculo afectivo con Estudiantes. Sin participación formal en la institución, su afinidad con el club formaba parte de su identidad cultural, reflejando la histórica conexión entre el rock nacional y el fútbol argentino.

LE PUEDE INTERESAR

¡Bombazo! Denunciaron a Katty Perry por agresión sexual: qué dijo la cantante

LE PUEDE INTERESAR

Luis Brandoni tuvo que ser internado tras una caída en su casa: cuál es su estado de salud

Un legado que trasciende generaciones

Autor de clásicos como “Lamento boliviano”, “La muralla verde” y “Eterna soledad”, Felipe Staiti deja una huella imborrable en la música latinoamericana. Su estilo, influenciado por el blues y el rock melódico, lo consolidó como uno de los guitarristas más influyentes del continente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados

Massot cuestionó el acuerdo con Milei: “Es rifar la coherencia del espacio”

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
+ Leidas

Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final

Qué se sabe del caso de la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP tras la detención de la madre

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses

La dirigencia tripera define al nuevo técnico

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Massot se alinea con Kicillof para competir contra Milei por la Presidencia en 2027
Últimas noticias de Espectáculos

¡Bombazo! Denunciaron a Katty Perry por agresión sexual: qué dijo la cantante

Luis Brandoni tuvo que ser internado tras una caída en su casa: cuál es su estado de salud

Se aproxima la fecha de estreno para la temporada final de El Encargado ¿Termina mal Eliseo?

Cómo rindió el regreso de La Peña de Morfi con Carina Zampini y Diego Leuco, los detalles
La Ciudad
VIDEO. Tensión en la Marcha de Antorchas en Plaza Malvinas: camiones del ejército se retiraron tras fuertes cánticos
Se acerca una ciclogénesis al AMBA: cómo afectará a La Plata
Ya son más de 1.200 los reclamos vecinales por el estado de las calles e iluminación
La Agremiación Médica Platense se declaró en alerta por las deudas millonarias de IOMA
VIDEO. Se incendió un camión en la Autopista Buenos Aires - La Plata
Deportes
El Estadio "12 de Octubre" de Cambaceres brilló con su nueva iluminación y el regreso de las glorias
Estudiantes recibe a Cusco con la idea de acomodarse en lo más alto del grupo: los convocados por el 'Cacique'
"Un triunfo importante y merecido": el análisis del Pata Pereyra tras vencer a Sarmiento
Copa Argentina: se confirmó día y horario para Gimnasia vs Acassuso por los 16avos de final
Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final
Policiales
Caso Ángel López: se conoció el resultado de la autopsia preliminar
VIDEO. Viajó desde Olavarría a La Plata para visitar a su novia y le robaron la camioneta en cuatro minutos
Ya son más de 1.200 los reclamos vecinales por el estado de las calles e iluminación
Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, quienes son los acusados
Qué se sabe del caso de la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP tras la detención de la madre
Información General
El Colegio de Médicos advierte que está en riesgo la atención de los jubilados de PAMI por "colapso"
¿El otoño es más cálido que la primavera?
“Teléfono” para Musk y Bezos: la NASA busca ayuda para volver a pisar la Luna
Los números de la suerte del domingo 12 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla