¿Bullying en La Plata? Investigan una golpiza a una menor de 7 años

La obra del Padre Cajade lleva décadas de esfuerzo en La Plata / Web

Una nena de 7 años se encuentra internada desde hace varios días en el hospital Sor María Ludovica de La Plata, luego de sufrir una agresión por parte de otros menores en la Casa del Niño del Padre Cajade.

Las causas del incidente se desconocen, aunque las primeras versiones refieren a un posible caso de bullying.

Por el hecho interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de Sabrina Cladera, quien estaba de turno al momento en que se produjo la golpiza, registrada el pasado 9 de abril.

Sucedió en la sede de Barrio Aeropuerto, sobre las calles 6 bis y 602, que desde 1996 alberga a niños de entre 6 y 12 años, donde se realizan distintas actividades educativas y recreativas a contraturno con la escuela. También almuerzan en el lugar.

Del caso por ahora no es mucho lo que se sabe, sí de sus graves consecuencias.

En ese sentido, fuentes médicas refirieron a este diario que la nena internada en el hospital de Niños está siendo sometida a distintos estudios para determinar si los golpes que recibió le ocasionaron lesiones internas o posibles secuelas.

La información menciona golpes y patadas, una vez que se encontraba caída en el suelo.

Desde el Hogar Padre Cajade prefirieron la cautela ante una consulta de este medio sobre lo ocurrido.

“Todavía no elaboramos un comunicado oficial. Acompañamos a la familia y esperamos su evolución favorable. Sí se están tomando medidas institucionales para abordar este tema con todos los nenes y nenas que asisten a la Casita”, explicó un directivo.

Al parecer, fue gracias a la providencial intervención de una auxiliar que se le pudo poner fin a la agresión y rescatar a la criatura de esa muestra de ferocidad incomprensible.

La menor, como refirieron desde el Hogar, tiene familia constituida, que ahora sigue de cerca tanto su evolución clínica como del propio expediente.

El bullyng se sabe que puede tener consecuencias perjudiciales y duraderas para los niños. Además de efectos físicos, el acoso puede ocasionar problemas emocionales y de salud mental, como depresión o ansiedad, que pueden derivar en el abuso de sustancias o empeorar el rendimiento en la escuela.

Las causas son de diversa naturaleza. Así, algunos autores señalan la existencia de una personalidad agresiva en el o los victimarios, un entorno familiar poco adecuado o una nula capacidad para el autocontrol.

Sin embargo, tampoco se puede excluir la despersonalización que se tiende a mostrar en acciones en grupo, sobre todo, los niños y los adolescentes.

UNA TAREA ADMIRABLE

La obra del Padre Cajade realiza, desde hace décadas un trabajo dedicado a resguardar y garantizar los derechos de niños y adolescentes.

Comenzó con el Hogar Convivencial, que trabaja con un grupo de chicos de la calle que la extrema pobreza hizo que no puedan estar junto a sus familiares. Ellos sí se encuentran a resguardo por intervención judicial.

“Con afecto, comprensión, diálogo, participación y respeto, se logra construir un presente diferente, con un futuro posible, hacia el que siempre se mira en la búsqueda y en la construcción de un país con infancia”, refiere el sitio oficial.

En esa sede, ubicada en las afueras de la Ciudad, los chicos y adolescentes -de entre 8 y 20 años- conviven con educadores y, hasta su fallecimiento ocurrido el 22 de octubre de 2005, también con el fundador de la obra.

Fue el paso del tiempo y la complejidad social lo que impulsó otras iniciativas orientadas a la niñez, como las casas de día para bebés, niños y adolescentes.

La Obra del padre Cajade está conformada por emprendimientos sociales y productivos. “Los primeros sirven para brindar cariño, abrigo, alimento, atención médica y social. Los segundos buscan que el Hogar se sostenga económicamente, pero sobre todo para que los chicos se capaciten laboral y socialmente”, expresaron.

Podría decirse que quienes sostienen la obra, los viejos y los nuevos educadores, los que conocieron a Cajade y los que no, lograron reinventarse sin el cura presente pero siguiendo siempre su legado y enseñanzas.