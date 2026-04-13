Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Marcas y Tendencias

Frutería La Argentina: las promociones semanales

ESPACIO PATROCINADO

13 de Abril de 2026 | 07:30

Escuchar esta nota

Frutería La Argentina, de avenida 44 esquina 142, ofrece las siguientes promociones semanales:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Leidas

Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Gimnasia se juega su chance ante Sarmiento, a la espera del DT: formaciones, hora y TV

Otra semana corta en la UNLP por un nuevo paro nodocente: el cronograma de protestas

La dirigencia tripera define al nuevo técnico

En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata

Revés judicial para un senador libertario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla