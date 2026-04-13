Frutería La Argentina: las promociones semanales

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar
Otra semana corta en la UNLP por un nuevo paro nodocente: el cronograma de protestas
Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
Hungría sin Orbán eterno: perdió las elecciones tras 16 años en el poder
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria de La Plata
¿Bullying en La Plata? Investigan una golpiza a una menor de 7 años
Yacoub Real Estate & Developers inauguró Torre Meydan en La Plata y afianzó su expansión con una nueva apuesta de alto perfil
River ganador: se quedó con un clásico muy intenso y caliente
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios
En ajustada elección se impuso en Regatas la lista de ex directivos
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Isla Santiago: denuncian obras “sin control” y un incumplimiento de la ley
Los números de la suerte del lunes 13 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Alimentos vencidos en La Plata: clausuran un supermercado tras denuncias vecinales
Crisis en la atención a pacientes con TEA en La Plata: prestadores denuncian deudas y convocan a una movilización
Advertencia científica sobre la baja calidad del aire en la Región
La Plata Reporta: ya son más de 1.000 los reclamos vecinales y el Casco urbano encabeza las quejas
Comenzó el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones de Anses
Reclamos por calles “intransitables” en una zona del barrio Hipódromo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Escuchar esta nota
Frutería La Argentina, de avenida 44 esquina 142, ofrece las siguientes promociones semanales:
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?