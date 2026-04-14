¿Qué actividades deportivas y físicas gratuitas pueden hacerse en La Plata? Días, horarios y lugares

Con el fin de promover y garantizar el acceso de vecinos a la práctica de actividades físicas, recreativas y de esparcimiento, en La Plata se ofrecen propuestas deportivas y lúdicas gratuitas, que son organizadas por la Municipalidad.

A través de esta iniciativa, personas de distintas edades y niveles de conocimiento tienen la posibilidad de aprender o perfeccionarse en ajedrez, básquet, cestoball, fútbol, fútbol recreativo, futsal, hándbol, patín, taekwondo, vóley, tenis, pádel, sóftbol, judo, canotaje y SAP, boxeo, beach handball, beach vóley, boccia PCD y goalball PCD.

Además, la propuesta incluye actividades orientadas al bienestar y la recreación, como newcom, iniciación deportiva, gimnasia, gimnasia artística, yoga, danzas urbanas, pilates, cardio circuit, salsa, ritmos latinos, entrenamiento funcional y zumba.

Cabe señalar que la mayoría de las actividades se brindan en el Polideportivo Los Hornos (66 entre 152 y 153) y la República de los Niños (Camino General Belgrano y 501), mientras que los encuentros de iniciación deportiva tienen lugar en clubes, centros de integración comunitaria (CIC) y espacios verdes de distintas localidades.

Los interesados en participar deben inscribirse llamando al (221) 524-5179 o enviando un mail a deporteslaplata@gmail.com. Para las clases del Polideportivo Los Hornos, la inscripción también puede concretarse de manera presencial de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 y de 18:00 a 20:00.

Una por una, las actividades gratuitas que se ofrecen en La Plata

ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO LOS HORNOS

Ajedrez inicial/avanzados: lunes y miércoles - 18:00 y 19:00.

Básquet infantil: martes y jueves - 17:00.

Básquet juvenil: martes y jueves - 18:00.

Boccia PCD: sábados - 9:00 a 12:00.

Cardio Circuit: martes y jueves - 15:00.

Cestoball infantil: miércoles y viernes - 19:00.

Cestoball juvenil/mayores: miércoles y viernes - 20:00.

Danzas urbanas: martes y jueves - 16.30.

Entrenamiento funcional: martes y jueves - 10:00, 11:00, 17:00 y 18:00.

Fútbol infantil: lunes y viernes - 17:00.

Fútbol cadetes: miércoles y jueves - 18:00.

Futsal femenino: lunes y jueves - 20:00.

Futsal masculino: lunes y jueves - 19:00.

Futsal PCD: martes y jueves - 14:00.

Gimnasia para la tercera edad: lunes, miércoles y viernes - 10:00.

Gimnasia artística infantil: lunes y viernes - 17:00.

Gimnasia artística juvenil: lunes y viernes - 18:00.

Goalball PCD: sábados - 10:00 a 13:00.

Hándbol infantil: lunes y viernes - 18:00.

Newcom: lunes, miércoles y viernes - 9:00 a 10.30.

Patín inicial: martes y jueves - 19:00.

Patín intermedios y avanzados: martes y jueves - 20:00.

Pilates en colchoneta: lunes, miércoles y viernes - 9:00 / martes y jueves - 15.30.

Taekwondo infantil: martes y jueves - 18:00.

Taekwondo juvenil: martes y jueves - 19:00.

Vóley infantil: lunes y miércoles - 19:00.

Vóley juvenil: lunes y miércoles - 14.30 y 20:00.

Vóley recreativo mayores: lunes y miércoles - 13.30 / martes y viernes - 19:00 y 20:00.

Yoga: martes y jueves - 9:00 / lunes y miércoles - 15:00 y 16:00.



PROPUESTAS DEPORTIVAS EN LA REPÚBLICA DE LOS NIÑOS

Canotaje y SAP: sábados - 9:00 a 13:00 - pileta.

Sóftbol: martes y jueves - 18:00 a 19:30 - cancha de fútbol.

Fútbol: martes y jueves - 18:00 a 19:30 - cancha de fútbol.

Tenis: martes y jueves - 14:30 a 16:30 - playón del predio.

Judo: martes y jueves - 16:30 a 18:30 - Casa del Niño.

Beach handball: martes y viernes - 16:00 a 18:00 - arenero.

Beach vóley: martes y viernes - 16:00 a 18:00 - arenero.

Entrenamiento funcional: lunes y miércoles - 15:00 y 18:30 - Estación Peter Pan.

Pilates: lunes y viernes - 10:30 y 11: 30 - Estación Peter Pan.

Gimnasia en movimiento: martes y jueves - 15:30 a 16:30 - Estación Peter Pan.

Salsa: martes y jueves - 16:30 a 18:30 - Estación Peter Pan.

Patín: lunes y miércoles - 17:30 a 18:30 - domo del predio.

Taekwondo: lunes y miércoles - 16:30 y 17:30 - Casa del niño.



INICIACIÓN DEPORTIVA EN LOS BARRIOS

Pádel: martes y jueves – 18:00 a 20:00 - Club San Jorge de Villa Elisa (8 y 424).

Iniciación deportiva: lunes y miércoles - 17:00 a 19:00 - CIC El Rincón (138 entre 442 y 443).

Iniciación deportiva: martes y jueves – 9:00 a 11:00 - Pantalón Cortito (139 entre 40 y 41).

Boxeo: lunes y miércoles – 18:00 a 20:00 - CIC A. S.l. (19 y 85).

Fútbol recreativo: martes y jueves – 17:00 a 19:00 – Club Estudiantes Los Hornos (141 y 70).

Fútbol recreativo: lunes y miércoles – 17:00 a 19:00 - Plaza de 608 y 16.

Pádel: miércoles y viernes – 18:00 a 20:00 - Centro Recreativo y Deportivo Hernández (137 y 515).

Pádel: martes y jueves – 18:00 a 20:00 - Club San Jorge de Villa Elisa (8 y 424).

Vóley: martes y jueves – 17:00 a 18:30 - Club Hernández (31 entre 510 y 511).