¿Qué actividades deportivas y físicas gratuitas pueden hacerse en La Plata? Días, horarios y lugares

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Con el fin de promover y garantizar el acceso de vecinos a la práctica de actividades físicas, recreativas y de esparcimiento, en La Plata se ofrecen propuestas deportivas y lúdicas gratuitas, que son organizadas por la Municipalidad.
A través de esta iniciativa, personas de distintas edades y niveles de conocimiento tienen la posibilidad de aprender o perfeccionarse en ajedrez, básquet, cestoball, fútbol, fútbol recreativo, futsal, hándbol, patín, taekwondo, vóley, tenis, pádel, sóftbol, judo, canotaje y SAP, boxeo, beach handball, beach vóley, boccia PCD y goalball PCD.
Además, la propuesta incluye actividades orientadas al bienestar y la recreación, como newcom, iniciación deportiva, gimnasia, gimnasia artística, yoga, danzas urbanas, pilates, cardio circuit, salsa, ritmos latinos, entrenamiento funcional y zumba.
Cabe señalar que la mayoría de las actividades se brindan en el Polideportivo Los Hornos (66 entre 152 y 153) y la República de los Niños (Camino General Belgrano y 501), mientras que los encuentros de iniciación deportiva tienen lugar en clubes, centros de integración comunitaria (CIC) y espacios verdes de distintas localidades.
Los interesados en participar deben inscribirse llamando al (221) 524-5179 o enviando un mail a deporteslaplata@gmail.com. Para las clases del Polideportivo Los Hornos, la inscripción también puede concretarse de manera presencial de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 y de 18:00 a 20:00.
ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO LOS HORNOS
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Ajedrez inicial/avanzados: lunes y miércoles - 18:00 y 19:00.
Básquet infantil: martes y jueves - 17:00.
Básquet juvenil: martes y jueves - 18:00.
Boccia PCD: sábados - 9:00 a 12:00.
Cardio Circuit: martes y jueves - 15:00.
Cestoball infantil: miércoles y viernes - 19:00.
Cestoball juvenil/mayores: miércoles y viernes - 20:00.
Danzas urbanas: martes y jueves - 16.30.
Entrenamiento funcional: martes y jueves - 10:00, 11:00, 17:00 y 18:00.
Fútbol infantil: lunes y viernes - 17:00.
Fútbol cadetes: miércoles y jueves - 18:00.
Futsal femenino: lunes y jueves - 20:00.
Futsal masculino: lunes y jueves - 19:00.
Futsal PCD: martes y jueves - 14:00.
Gimnasia para la tercera edad: lunes, miércoles y viernes - 10:00.
Gimnasia artística infantil: lunes y viernes - 17:00.
Gimnasia artística juvenil: lunes y viernes - 18:00.
Goalball PCD: sábados - 10:00 a 13:00.
Hándbol infantil: lunes y viernes - 18:00.
Newcom: lunes, miércoles y viernes - 9:00 a 10.30.
Patín inicial: martes y jueves - 19:00.
Patín intermedios y avanzados: martes y jueves - 20:00.
Pilates en colchoneta: lunes, miércoles y viernes - 9:00 / martes y jueves - 15.30.
Taekwondo infantil: martes y jueves - 18:00.
Taekwondo juvenil: martes y jueves - 19:00.
Vóley infantil: lunes y miércoles - 19:00.
Vóley juvenil: lunes y miércoles - 14.30 y 20:00.
Vóley recreativo mayores: lunes y miércoles - 13.30 / martes y viernes - 19:00 y 20:00.
Yoga: martes y jueves - 9:00 / lunes y miércoles - 15:00 y 16:00.
PROPUESTAS DEPORTIVAS EN LA REPÚBLICA DE LOS NIÑOS
Canotaje y SAP: sábados - 9:00 a 13:00 - pileta.
Sóftbol: martes y jueves - 18:00 a 19:30 - cancha de fútbol.
Fútbol: martes y jueves - 18:00 a 19:30 - cancha de fútbol.
Tenis: martes y jueves - 14:30 a 16:30 - playón del predio.
Judo: martes y jueves - 16:30 a 18:30 - Casa del Niño.
Beach handball: martes y viernes - 16:00 a 18:00 - arenero.
Beach vóley: martes y viernes - 16:00 a 18:00 - arenero.
Entrenamiento funcional: lunes y miércoles - 15:00 y 18:30 - Estación Peter Pan.
Pilates: lunes y viernes - 10:30 y 11: 30 - Estación Peter Pan.
Gimnasia en movimiento: martes y jueves - 15:30 a 16:30 - Estación Peter Pan.
Salsa: martes y jueves - 16:30 a 18:30 - Estación Peter Pan.
Patín: lunes y miércoles - 17:30 a 18:30 - domo del predio.
Taekwondo: lunes y miércoles - 16:30 y 17:30 - Casa del niño.
INICIACIÓN DEPORTIVA EN LOS BARRIOS
Pádel: martes y jueves – 18:00 a 20:00 - Club San Jorge de Villa Elisa (8 y 424).
Iniciación deportiva: lunes y miércoles - 17:00 a 19:00 - CIC El Rincón (138 entre 442 y 443).
Iniciación deportiva: martes y jueves – 9:00 a 11:00 - Pantalón Cortito (139 entre 40 y 41).
Boxeo: lunes y miércoles – 18:00 a 20:00 - CIC A. S.l. (19 y 85).
Fútbol recreativo: martes y jueves – 17:00 a 19:00 – Club Estudiantes Los Hornos (141 y 70).
Fútbol recreativo: lunes y miércoles – 17:00 a 19:00 - Plaza de 608 y 16.
Pádel: miércoles y viernes – 18:00 a 20:00 - Centro Recreativo y Deportivo Hernández (137 y 515).
Pádel: martes y jueves – 18:00 a 20:00 - Club San Jorge de Villa Elisa (8 y 424).
Vóley: martes y jueves – 17:00 a 18:30 - Club Hernández (31 entre 510 y 511).
POR MES*
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