Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

¿Qué actividades deportivas y físicas gratuitas pueden hacerse en La Plata? Días, horarios y lugares

¿Qué actividades deportivas y físicas gratuitas pueden hacerse en La Plata? Días, horarios y lugares
14 de Abril de 2026 | 11:04

Escuchar esta nota

Con el fin de promover y garantizar el acceso de vecinos a la práctica de actividades físicas, recreativas y de esparcimiento, en La Plata se ofrecen propuestas deportivas y lúdicas gratuitas, que son organizadas por la Municipalidad.

A través de esta iniciativa, personas de distintas edades y niveles de conocimiento tienen la posibilidad de aprender o perfeccionarse en ajedrez, básquet, cestoball, fútbol, fútbol recreativo, futsal, hándbol, patín, taekwondo, vóley, tenis, pádel, sóftbol, judo, canotaje y SAP, boxeo, beach handball, beach vóley, boccia PCD y goalball PCD.

Además, la propuesta incluye actividades orientadas al bienestar y la recreación, como newcom, iniciación deportiva, gimnasia, gimnasia artística, yoga, danzas urbanas, pilates, cardio circuit, salsa, ritmos latinos, entrenamiento funcional y zumba.

Cabe señalar que la mayoría de las actividades se brindan en el Polideportivo Los Hornos (66 entre 152 y 153) y la República de los Niños (Camino General Belgrano y 501), mientras que los encuentros de iniciación deportiva tienen lugar en clubes, centros de integración comunitaria (CIC) y espacios verdes de distintas localidades.

Los interesados en participar deben inscribirse llamando al (221) 524-5179 o enviando un mail a deporteslaplata@gmail.com. Para las clases del Polideportivo Los Hornos, la inscripción también puede concretarse de manera presencial de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 y de 18:00 a 20:00.

Una por una, las actividades gratuitas que se ofrecen en La Plata

ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO LOS HORNOS 

LE PUEDE INTERESAR

Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia

LE PUEDE INTERESAR

Preocupación por el estado del natatorio terapéutico de APRILP: "Está cerrado y sin inversión"

    Ajedrez inicial/avanzados: lunes y miércoles - 18:00 y 19:00.
    Básquet infantil: martes y jueves - 17:00.
    Básquet juvenil: martes y jueves - 18:00.
    Boccia PCD: sábados - 9:00 a 12:00.
    Cardio Circuit: martes y jueves - 15:00.
    Cestoball infantil: miércoles y viernes - 19:00.
    Cestoball juvenil/mayores: miércoles y viernes - 20:00.
    Danzas urbanas: martes y jueves - 16.30.
    Entrenamiento funcional: martes y jueves - 10:00, 11:00, 17:00 y 18:00.
    Fútbol infantil: lunes y viernes - 17:00.
    Fútbol cadetes: miércoles y jueves - 18:00.
    Futsal femenino: lunes y jueves - 20:00.
    Futsal masculino: lunes y jueves - 19:00.
    Futsal PCD: martes y jueves - 14:00.
    Gimnasia para la tercera edad: lunes, miércoles y viernes - 10:00.
    Gimnasia artística infantil: lunes y viernes - 17:00.
    Gimnasia artística juvenil: lunes y viernes - 18:00.
    Goalball PCD: sábados - 10:00 a 13:00.
    Hándbol infantil: lunes y viernes - 18:00.
    Newcom: lunes, miércoles y viernes - 9:00 a 10.30.
    Patín inicial: martes y jueves - 19:00. 
    Patín intermedios y avanzados: martes y jueves - 20:00.
    Pilates en colchoneta: lunes, miércoles y viernes - 9:00 / martes y jueves - 15.30.
    Taekwondo infantil: martes y jueves - 18:00.
    Taekwondo juvenil: martes y jueves - 19:00.
    Vóley infantil: lunes y miércoles - 19:00.
    Vóley juvenil: lunes y miércoles - 14.30 y 20:00.
    Vóley recreativo mayores: lunes y miércoles - 13.30 / martes y viernes - 19:00 y 20:00.
    Yoga: martes y jueves - 9:00 / lunes y miércoles - 15:00 y 16:00.
     

PROPUESTAS DEPORTIVAS EN LA REPÚBLICA DE LOS NIÑOS

    Canotaje y SAP: sábados - 9:00 a 13:00 - pileta.
    Sóftbol: martes y jueves - 18:00 a 19:30 - cancha de fútbol.
    Fútbol: martes y jueves - 18:00 a 19:30 - cancha de fútbol.
    Tenis: martes y jueves - 14:30 a 16:30 - playón del predio.
    Judo: martes y jueves - 16:30 a 18:30 - Casa del Niño.
    Beach handball: martes y viernes - 16:00 a 18:00 - arenero.
    Beach vóley: martes y viernes - 16:00 a 18:00 - arenero.
    Entrenamiento funcional: lunes y miércoles - 15:00 y 18:30 - Estación Peter Pan.
    Pilates: lunes y viernes - 10:30 y 11: 30 - Estación Peter Pan.
    Gimnasia en movimiento: martes y jueves - 15:30 a 16:30 - Estación Peter Pan.
    Salsa: martes y jueves - 16:30 a 18:30 - Estación Peter Pan.
    Patín: lunes y miércoles - 17:30 a 18:30 - domo del predio.
    Taekwondo: lunes y miércoles - 16:30 y 17:30 - Casa del niño.
     

INICIACIÓN DEPORTIVA EN LOS BARRIOS

    Pádel: martes y jueves – 18:00 a 20:00 - Club San Jorge de Villa Elisa (8 y 424).
    Iniciación deportiva: lunes y miércoles - 17:00 a 19:00 - CIC El Rincón (138 entre 442 y 443). 
    Iniciación deportiva: martes y jueves – 9:00 a 11:00 - Pantalón Cortito (139 entre 40 y 41). 
    Boxeo: lunes y miércoles – 18:00 a 20:00 - CIC A. S.l. (19 y 85). 
    Fútbol recreativo: martes y jueves – 17:00 a 19:00 – Club Estudiantes Los Hornos (141 y 70).
    Fútbol recreativo: lunes y miércoles – 17:00 a 19:00 - Plaza de 608 y 16. 
    Pádel: miércoles y viernes – 18:00 a 20:00 - Centro Recreativo y Deportivo Hernández (137 y 515).
    Pádel: martes y jueves – 18:00 a 20:00 - Club San Jorge de Villa Elisa (8 y 424). 
    Vóley: martes y jueves – 17:00 a 18:30 - Club Hernández (31 entre 510 y 511).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror: apareció un bebé muerto dentro de la Facultad de Arquitectura de la UNLP

Créditos hipotecarios: el Banco Nación eliminó la norma que beneficiaba a funcionarios

Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final

El Cacique Medina levantó la vara antes del duelo copero entre Estudiantes y Cusco

Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses

Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados

Massot cuestionó el acuerdo con Milei: “Es rifar la coherencia del espacio”

Un empresario irá a juicio oral en una causa por violencia de género contra una abogada de La Plata
+ Leidas

VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes

Estudiantes va por un triunfo ante Cusco que lo cope: formaciones, hora y TV

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Gimnasia debe resetearse con un DT que lo ayude a crecer

Millonario golpe en una vivienda de City Bell

PAMI: alertan sobre un “colapso” por el paro de los médicos
Últimas noticias de La Ciudad

Labran en La Plata otras 460 infracciones viales por alcoholemia y otras irregularidades

Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia

Preocupación por el estado del natatorio terapéutico de APRILP: "Está cerrado y sin inversión"

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
Espectáculos
“Se da cuenta de que tocó fondo”: Britney se internó en un centro de rehabilitación
Tras la internación de Solita, ahora internaron a Brandoni
Maggie Cullen: “En este disco empieza a aparecer más Maggie”
Ruby Rose dice que Katy Perry abusó de ella de manera grotesca
A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...
Información General
Comunicado de Sancor Seguros
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones
Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas
Crece la informalidad: el 43% de los trabajadores está en negro
Un nuevo caso de remisión del VIH eleva a diez los pacientes curados
Policiales
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
VIDEO.- Bebé fallecida en La Plata: investigan las causas de un abandono fatal
Empresarios procesados en La Plata por una presunta insolvencia fraudulenta
Todo listo para el nuevo juicio oral por Maradona
Deportes
VIDEO. En el final Gimnasia encontró el triunfo ante Sarmiento
Gimnasia debe resetearse con un DT que lo ayude a crecer
"Pata" Pereyra se anotó en la carrera por ser DT de Gimnasia: “Si me dicen de seguir, sigo”
Franco Torres saltó del banco y le dio el triunfo
Nacho Fernández llegó a la quinta amarilla y no jugará el sábado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla