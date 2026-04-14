Caos de tránsito en 7 y 50 por una protesta de organizaciones sociales

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Una columna de manifestantes identificados con distintas organizaciones sociales de izquierda se movilizaron hoy al centro de La Plata en reclamo de plantes sociales y asistencia a instituciones comunitarias de distintas localidades del Conurbano.
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La protesta comenzó en horas del mediodía en la estación de trenes de 1 y 44 y contaba con participación de familias que llegaron de distintos puntos del AMBA. Tras al concentración, se desplazaron por diagonal 80 hacia la intersección de 7 y 50.
En tanto que para esta tarde tenían previsto marchar a la Casa de Gobierno, en 6 entre 51 y 53, y al Ministerio de Desarrollo para la Comunidad que se encuentra en 55 entre 6 y 7,
Los grupos se nucleaban en un movimiento denominado "Encuentro Socialista Anti-imperialista" y exhibían pancartas alusivas al reclamo como "No hay paz sin pan ni trabajo", "Luchemos para que se vayan", "Ajustar es hambre" y "Sin lucha no hay derechos", entre otros.
En el marco de la manifestación se registraban desvíos de tránsito en las zonas afectadas.
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