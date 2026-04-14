La inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses

La inflación de marzo alcanzó 3,4%, según el índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% que había marcado en febrero. Se trata de la mayor cifra desde el mismo mes de 2025, cuando arrojó 3,7 por ciento.

El nuevo registro implicó una variación interanual de 32,6% y ubicó el acumulado del año en 9,4%, en línea con las previsiones que manejaban el Gobierno y los analistas privados. El dato confirmó que el aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y los ajustes en combustibles impulsaron la suba de precios en el mes, además de las presiones estacionales como la vuelta a clases.

De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos de aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,9% registrado en julio de 2025. La proyección del Gobierno es que a partir de abril comience un proceso de desaceleración y un repunte de la actividad.

El informe del organismo estadístico reveló que los precios regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por el IPC núcleo (3,2%), con una variación levemente menor al nivel general. Estacionales (1%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

“La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%); como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA)”, agrega el reporte.