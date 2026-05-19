La inflación mayorista fue de 5,2% en abril y duplicó al IPC

La inflación mayorista tuvo una variación de 5,2% en abril y acumuló un aumento de 30,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) encadenó su segundo mes consecutivo al alza. Contra marzo tuvo un incremento de 1,8 puntos porcentuales (p.p.).

Dentro de los “Productos primarios”, el apartado de “petróleo crudo y gas” volvió a influir en el índice general, con una suba de 22,9% mensual.

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