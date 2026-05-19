La inflación mayorista fue de 5,2% en abril y duplicó al IPC

Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"
Denuncian invasión de ratas en dos escuelas de La Plata: "Muerden los alimentos y una cayó encima de una maestra"
Estudiantes realiza los últimos ajustes en Río: el plantel entrena en el predio de Vasco da Gama
Caen los bonos y las acciones argentinas en Wall Street y sube el riesgo país
Clausuraron un taller clandestino en La Plata y atraparon al dueño con autopartes robadas
Quedó en suspenso una reunión clave por la pelea Martín Menem vs Santiago Caputo
Sorpresa por la aparición de un elefante marino en Ensenada: qué pasará con el animal
El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas
Alerta mundial por un brote de ébola: para una experta de La Plata, "está perfecto lo que hizo la OMS"
“Perdón si te lastimé”: Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri se reencontraron en los Martín Fierro 2026
Muere Totó La Momposina, cantautora ícono del folclor colombiano Bogotá, Colombia
Tiros, amenazas y un arma robada: detenidos tras allanamientos en City Bell
Santiago Ascacíbar recibió una dura sanción y Boca lo pierde el resto de la fase de grupos
Fue el primer platense referente de Los Pumas: ¿dónde está el monumento que prometieron por Pochola Silva?
VIDEO.- Misterio en La Plata por una cruz esvástica enterrada y buscan conocer su pasado
Multas, secuestro de vehículos y aprehensiones, el saldo de operativos viales en La Plata
La Alfombra Roja de los Martín Fierro 2026: los looks de los famosos
Ácido comentario de Santiago del Moro a Laura Ubfal durante los Martin Fierro 2026: ola de críticas en las redes
Rodrigo Lussich estalló por el Martín Fierro a Wanda Nara: "Una vergüenza"
Se define el Súper Cartonazo de $2.000.000: los números publicados hoy en el diario EL DIA
Los médicos bonaerenses salieron a apoyar la Marcha Federal de Salud
El costo de la canasta de servicios públicos en el AMBA subió en mayo un 17,5%
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Asesinaron de dos balazos en el pecho a un joven con prontuario: dos detenidos
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
"Fideo" Di María y otro sugestivo posteo en las redes sociales
¡Alivio! Apareció Santino, el joven de La Plata del que no se sabía nada desde hacía 3 días
Cómo es el plan voluntario para regularizar las cuotas de viviendas que lanzó la Provincia
Detuvieron al hijo del fundador de Mango por el presunto asesinato de su padre en un accidente de montaña
Lourdes Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia, se hizo cargo y pagó una multa carísima
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La inflación mayorista tuvo una variación de 5,2% en abril y acumuló un aumento de 30,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Así, el Índice de Precios Internos al por mayor (IPIM) encadenó su segundo mes consecutivo al alza. Contra marzo tuvo un incremento de 1,8 puntos porcentuales (p.p.).
Dentro de los “Productos primarios”, el apartado de “petróleo crudo y gas” volvió a influir en el índice general, con una suba de 22,9% mensual.
EN DESARROLLO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí