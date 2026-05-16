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Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata

Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata
16 de Mayo de 2026 | 15:00

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Luego de la actualización aplicada por YPF desde la medianoche del jueves 14 de mayo, las demás petroleras también remarcaron los precios de sus combustibles en La Plata. Entre el viernes 15 y la madrugada del sábado 16, Shell, Axion y Puma modificaron las pizarras en sus estaciones de servicio de la ciudad, consolidando un nuevo incremento en naftas y gasoil.

El movimiento se produjo después de que YPF anunciara una suba del 1% en todos sus combustibles, una medida que comenzó a regir desde la hora 0 del jueves y que la petrolera estatal vinculó a un “análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

En las estaciones YPF de La Plata, los valores pasaron a ubicarse en $2.072 para la nafta Súper, $2.257 para la Infinia y $2.348 para el gasoil Infinia Diesel. La petrolera, además, aplicó una leve corrección respecto de los valores previos a través de su sistema de “buffer de precios”, un mecanismo que busca amortiguar variaciones bruscas y evitar trasladar inmediatamente todos los movimientos al surtidor.

Tras el ajuste de la empresa estatal, Shell, Axion y Puma también actualizaron sus precios. En el caso de Shell, la Súper quedó en $2.158 y la V-Power nafta en $2.430, mientras que el gasoil premium alcanzó los $2.499. Axion llevó la Súper a $2.119 y la Quantium nafta a $2.379, en tanto que Puma fijó la Súper en $2.115 y su Max Premium en $2.398.

La estrategia de YPF contempla, además de este incremento, un congelamiento temporal de precios. Según informó el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, la petrolera mantendrá sin cambios los valores por hasta 45 días, aunque aclaró que el plazo podría ser menor dependiendo de la evolución del mercado.

"YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, había anticipado Marín en su cuenta de X. En el mismo mensaje, agregó que continuarán aplicando el sistema de “buffer de precios” con el objetivo de “no trasladar sobresaltos en el surtidor”.

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