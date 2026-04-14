“Es la primera vez que gano algo”: la emoción de un verdulero de La Plata que se lleva los $4 millones del Cartonazo

La inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses
La inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses
VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
¿Qué pasa con los micros de La Plata? Reunión clave, promesas y pasajeros rehenes de la baja frecuencia
Macri y Vidal encabezaron la reunión del PRO en la que estuvieron sus principales dirigentes
Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
Wall Street impulsa a los activos argentinos: suben bonos y acciones y el riesgo país se acerca a los 520 puntos
Pimpinela inaugurará la nueva disposición del Hipódromo de La Plata con campo sectorizado y ubicaciones sentadas
Rapicuotas anunció su alianza con el tenista argentino Tomás Etcheverry
Anestesistas de La Plata denuncian "crítica situación" en medio del reclamo por falta de atención de PAMI y problemas con IOMA
EN VIVO. Juicio por la muerte de Maradona: "Diego gritaba, se ahogaba y hubo una indiferencia criminal"
VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España
Se picó mal: Arde una interna en LN+ entre Débora Plager y Cristina Pérez, los detalles
Filoso mensaje del ex marido de Grecia Colmenares tras su ingreso a Gran Hermano
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
¿Qué actividades deportivas y físicas gratuitas pueden hacerse en La Plata? Días, horarios y lugares
Preocupación por el estado del natatorio terapéutico de APRILP: "Está cerrado y sin inversión"
Colegio de la Abogacía de La Plata: convocatoria asamblea anual y elecciones de autoridades
Adorni habría recibido US$ 100 mil “en efectivo” de dos prestamistas
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Escándalo en Gran Hermano y una sospecha ingresa a la casa: Rodrigo Lussich explica por qué cree que el conductor ayudó a Brian Sarmiento
De producir para marcas importantes a pedir concurso preventivo: la fábrica que tiene cheques rechazados por $45 millones
Labran en La Plata otras 460 infracciones viales por alcoholemia y otras irregularidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo de EL DIA tiene -por ahora- un ganador y, en esta oportunidad, el premio mayor de 4 millones de pesos queda en manos de Zenón Rocha, un vecino de 73 años de La Plata que hace cuatro décadas trabaja al frente de su verdulería en Tolosa.
“Es la primera vez que gano algo”, repitió con emoción contenida, todavía sorprendido por el resultado. Según contó, juega desde los inicios del tradicional entretenimiento y no falta a la cita semanal. “Juego todas las semanas”, aseguró.
El momento en el que comprobó que había acertado todos los números todavía lo recuerda con incredulidad. “Ya había cerrado la verdulería y estaba cansado, así que me fui a descansar un rato. Pensé que tenía tiempo para revisarlo después. Cuando lo hice, me faltaba el último número… lo miré y no podía creerlo”, relató.
Ante la duda, decidió compartir la noticia con su entorno más cercano. “Le avisé a mi hermano y me dijo que los revisara bien, por las dudas. Los miré dos veces… y eran los números”, contó.
Rocha tiene su comercio en Tolosa, y destacó que el premio llega en un momento importante. “Es una gran ayuda, porque hoy en día está todo difícil”, explicó. Entre sus primeros planes, adelantó que destinará el dinero a “pagar algunas cuentas” y también a “ayudar un poco a sus hijos”.
A pesar del golpe de suerte, su rutina no cambiará demasiado. Se levanta todos los días de madrugada para ir al mercado y su diariero le deja el ejemplar del diario en la puerta. “Como voy a las 3 o 4 de la mañana, él lo deja a las 5 por abajo de la puerta”, detalló. Y confirmó que seguirá participando: “Sí, seguro. Siempre jugué”.
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo vecinal por un basural crónico en Altos de San Lorenzo: denuncian quema de cables, residuos peligrosos y falta de recolección
El Súper Cartonazo del diario EL DIA se juega por un premio que en esta ocasión alcanzó los 4 millones de pesos. La ronda comenzó el jueves, cuando se entregó la tarjeta de manera gratuita junto a la edición impresa.
El mecanismo es sencillo: los cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89, que deben cotejarse con los que se publican desde el viernes en el diario y en el sitio web. Quien complete todos los aciertos debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, ubicadas en diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para validar el premio.
En caso de haber más de un ganador, el monto se reparte en partes iguales. Cada semana el pozo se incrementa en un millón de pesos, lo que permite alcanzar cifras millonarias como la de esta edición.
Una vez más, el juego volvió a repartir una suma significativa entre sus lectores, y esta vez la suerte quedó en manos de un histórico trabajador platense que celebra su primer gran premio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí