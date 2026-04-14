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“Es la primera vez que gano algo”: la emoción de un verdulero de La Plata que se lleva los $4 millones del Cartonazo

“Es la primera vez que gano algo”: la emoción de un verdulero de La Plata que se lleva los $4 millones del Cartonazo
14 de Abril de 2026 | 16:09

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El Súper Cartonazo de EL DIA tiene -por ahora- un ganador y, en esta oportunidad, el premio mayor de 4 millones de pesos queda en manos de Zenón Rocha, un vecino de 73 años de La Plata que hace cuatro décadas trabaja al frente de su verdulería en Tolosa.

“Es la primera vez que gano algo”, repitió con emoción contenida, todavía sorprendido por el resultado. Según contó, juega desde los inicios del tradicional entretenimiento y no falta a la cita semanal. “Juego todas las semanas”, aseguró.

El momento en el que comprobó que había acertado todos los números todavía lo recuerda con incredulidad. “Ya había cerrado la verdulería y estaba cansado, así que me fui a descansar un rato. Pensé que tenía tiempo para revisarlo después. Cuando lo hice, me faltaba el último número… lo miré y no podía creerlo”, relató.

Ante la duda, decidió compartir la noticia con su entorno más cercano. “Le avisé a mi hermano y me dijo que los revisara bien, por las dudas. Los miré dos veces… y eran los números”, contó.

Rocha tiene su comercio en Tolosa, y destacó que el premio llega en un momento importante. “Es una gran ayuda, porque hoy en día está todo difícil”, explicó. Entre sus primeros planes, adelantó que destinará el dinero a “pagar algunas cuentas” y también a “ayudar un poco a sus hijos”.

A pesar del golpe de suerte, su rutina no cambiará demasiado. Se levanta todos los días de madrugada para ir al mercado y su diariero le deja el ejemplar del diario en la puerta. “Como voy a las 3 o 4 de la mañana, él lo deja a las 5 por abajo de la puerta”, detalló. Y confirmó que seguirá participando: “Sí, seguro. Siempre jugué”.

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El Súper Cartonazo del diario EL DIA se juega por un premio que en esta ocasión alcanzó los 4 millones de pesos. La ronda comenzó el jueves, cuando se entregó la tarjeta de manera gratuita junto a la edición impresa.

El mecanismo es sencillo: los cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89, que deben cotejarse con los que se publican desde el viernes en el diario y en el sitio web. Quien complete todos los aciertos debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, ubicadas en diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para validar el premio.

En caso de haber más de un ganador, el monto se reparte en partes iguales. Cada semana el pozo se incrementa en un millón de pesos, lo que permite alcanzar cifras millonarias como la de esta edición.

Una vez más, el juego volvió a repartir una suma significativa entre sus lectores, y esta vez la suerte quedó en manos de un histórico trabajador platense que celebra su primer gran premio.

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