Elevan a juicio oral la causa contra un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

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La Justicia penal de La Plata confirmó la elevación a juicio oral de la causa contra el cirujano Diego Federico Santín, imputado por homicidio culposo en el marco de una presunta mala praxis médica.
La resolución quedó firme luego de que la defensa no apelara la decisión del Juzgado de Garantías. De esta manera, el expediente fue radicado en el Juzgado Correccional N° 3, a cargo de la jueza Belén Piccone.
En esta nueva etapa, se fijó una audiencia preliminar para el próximo 10 de junio, instancia en la que las partes deberán definir las pruebas que serán debatidas durante el juicio.
La investigación
El caso se inició tras la muerte de María de los Ángeles “Marita” Sabbatini, ocurrida el 3 de julio de 2024. La mujer había sido sometida a una cirugía de pulmón el 29 de mayo de ese año en el Hospital Italiano de La Plata y permaneció internada más de un mes en terapia intensiva.
Durante la investigación surgieron dos posturas contrapuestas. Por un lado, la familia de la paciente denunció deficiencias en la atención médica, especialmente en el seguimiento posterior a la operación. Por otro, la defensa del cirujano sostuvo que se trató de una complicación posible dentro de los riesgos propios de la intervención.
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La fiscal María Scarpino impulsó la imputación al considerar que existieron fallas en el control postoperatorio, en particular por no haber detectado a tiempo una perforación esofágica que habría tenido incidencia en el desenlace.
Pruebas y etapa de juicio
Entre los elementos reunidos en la causa se encuentran las historias clínicas, el informe de autopsia, testimonios de familiares y un dictamen pericial que evaluó el seguimiento médico posterior a la cirugía.
Según la acusación, ese conjunto de pruebas permitió sostener la hipótesis de una actuación negligente y fundamentar la elevación a juicio.
Con la causa ya radicada en el fuero correccional, el proceso avanzará hacia el debate oral, donde se analizarán las responsabilidades en torno a la muerte de la paciente.
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