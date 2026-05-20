VIDEO. ¿El desencadenante del crimen en Villa Alba? Lo tumban a piñas, le roban la moto, fue por venganza y lo mataron

Mientras continúa la investigación por el brutal crimen ocurrido en Villa Alba, en las últimas horas se conocieron nuevas imágenes que podrían aportar otra pieza clave para reconstruir la secuencia que terminó con un hombre asesinado a tiros en la zona sur de La Plata.

El material, captado por una cámara de seguridad, muestra el momento en que se produce el robo de una motocicleta en plena calle. Según distintas versiones que manejan los investigadores y vecinos del barrio, ese episodio estaría directamente relacionado con el conflicto que desencadenó el ataque fatal ocurrido en 122 y 613.

En las imágenes se observa una secuencia rápida y violenta alrededor de una moto, en medio de corridas y movimientos desesperados. Para los pesquisas, el video podría ayudar a establecer cómo se inició la disputa que horas más tarde derivó en una sangrienta venganza.

Este nuevo registro se suma también a otros videos que se viralizaron por redes sociales, donde se escuchaban disparos, gritos y corridas en plena vía pública, en escenas que reflejaban el nivel de violencia con el que se desarrolló el hecho.

La causa continúa bajo investigación y ya hay detenidos acusados de haber participado en el homicidio. De acuerdo a la hipótesis principal, el crimen estaría vinculado a un enfrentamiento originado tras el robo de una moto y una posterior represalia armada.

El asesinato ocurrió en Villa Alba, una zona que en los últimos meses quedó marcada por distintos episodios de violencia e inseguridad. La investigación sigue en manos de la Justicia platense, que ahora analiza cuadro por cuadro las nuevas imágenes para intentar esclarecer el recorrido previo al crimen y el rol de cada uno de los implicados.