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La Ciudad |EL EJÉRCITO FUE ECHADO POR MANIFESTANTES

Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes

El Cecim denunció “provocación” de las Fuerzas, mientras que la Marcha de Antorchas no pudo llegar a la plaza

Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes

Con cánticos y repudio, los manifestantes hicieron retroceder a los camiones del ejército / Nicolas Braicovich

14 de Abril de 2026 | 03:17
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Lo que iba a ser una jornada con dos homenajes a los excombatientes de Malvinas platenses, terminó en una noche de tensión: miembros del Cecim, organismos de derechos humanos y vecinos que estaban en la plaza expulsaron a militares del Regimiento 7 del lugar, y la tradicional marcha de antorchas nunca logró llegar a 19 y 51.

Cada 13 de abril se conmemora la partida de los soldados platenses hacia la guerra. Por ese motivo, el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim), que reúne a excombatientes que denuncian las torturas que sufrieron los conscriptos en las islas, convocó a un acto que se hizo ayer a las 19 horas. En paralelo, el Regimiento 7 organizó su tradicional marcha de antorchas, que partió desde el destacamento de Arana y tenía previsto arribar a las 21 a Plaza Malvinas. Sin embargo, eso nunca ocurrió.

La polémica se había iniciado días antes, cuando el Cecim emitió un comunicado en repudio a la marcha. Consideran que la caminata, con presencia de militares en actividad junto a veteranos y familiares, constituye una “provocación” y una “afrenta” a la memoria de los soldados y a la ciudadanía platense.

“El 13 de abril de 1982 es el día en que comienza el destino desconocido. Para los soldados, es el día en que nos llevan hacia el hambre, la tortura y la muerte”, señalaron.

A esta postura se suma otro elemento: desde el Cecim sostienen que la marcha responde a una orden del Ministerio de Defensa, hoy a cargo del teniente general Carlos Presti, hijo de Roque Carlos Presti, quien fue jefe del Regimiento de Infantería 7 entre 1975 y 1977, cuando el cuartel estaba emplazado en el predio actual de Plaza Islas Malvinas.

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El Cecim realizó el acto en el monumento de 19 y 51 / N. Braicovich

“Roque Carlos Presti fue jefe de este regimiento durante operativos como el ataque a la casa de Chicha Mariani y cuando salieron a buscar a los pibes en la Noche de los Lápices. Entonces no hay doble estándar: no se puede ser héroe y represor”, afirmó Ernesto Alonso, integrante del Cecim, en la previa del acto.

En contraposición, desde la Unión Federal de familiares de Héroes Caídos en Malvinas, se expresaron en contra del accionar del Cecim y sostuvieron que durante años los familiares de los 36 caídos han participado de la marcha de antorchas , evento que “de ninguna manera es una reivindicación de la Dictadura Militar y mucho menos un acto político partidario, sino que es para recordar a quienes partieron a Malvinas y no volvieron”.

 

Los camiones del Ejército dejaron la plaza y la marcha de antorchas nunca llegó a 19 y 51

 

“Nos enoja, pero más nos preocupa el mal momento que pueden llegar a pasar las Madres y Padres que aún viven y puedan asistir ante el atropello y repudio que este Centro de ex Combatientes está organizando”, advirtieron desde la Unión Federal de Familiares de Héroes caidos, en la previa del acto.

ÁNIMOS TURBULENTOS

Con ese clima previo, ambas actividades se desarrollaron en simultáneo. A las 18 partió desde Arana la columna vinculada al Regimiento 7, con la intención de llegar a las 21 a 19 y 51. A las 19, en ese mismo punto, comenzó el acto del Cecim.

Tras finalizar su actividad, los integrantes del Cecim se tomaron una foto junto a una intervención realizada en el portón que recuerda el antiguo destacamento. Al mismo tiempo, personal militar comenzó a montar la logística para su propio acto, lo que desató cruces y enfrentamientos.

En ese contexto, el Ejército ingresó dos camiones a la plaza. Los asistentes que permanecían en el lugar interpretaron la maniobra como una provocación, se abalanzaron sobre los vehículos y, entre gritos, los obligaron a retirarse. Finalmente, los camiones abandonaron el predio, se desarmó el operativo y la marcha de antorchas nunca llegó a la plaza.

“¿Qué necesidad tenían esos dos camiones militares de subirse a esta plaza en la que está el homenaje de todos los caídos? Insistimos que esto es una provocación que lo vienen haciendo hace años. Nosotros cumplimos con desalojar la plaza 20:30. Nos estábamos yendo, ellos subieron y la gente los echó”, describió Ernesto Alonso lo sucedido.

Según trascendió la marcha de antorchas finalizó en el Parque San Martín.

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Con cánticos y repudio, los manifestantes hicieron retroceder a los camiones del ejército / Nicolas Braicovich

El Cecim realizó el acto en el monumento de 19 y 51 / N. Braicovich

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