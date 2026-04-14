Por el entrenador, todavía hay que esperar

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Qué es De Felippe, que se viene Vaccari, que Cufré tiene chances, que hay un tapado... Los rumores en Gimnasia están a la orden del día, en medio del hermetismo que maneja la CD a la hora de encarar cada una de las negociaciones. El Lobo continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador y no hay un anuncio inminente.
De hecho, hasta podría extenderse el interinato de Ariel Pereyra.
Si bien Vaccari es el nombre que parece generar mayor consenso la decisión final está atada al presupuesto. Germán Brunati ya habló con los candidatos y una vez que la Mesa de Fútbol de la directiva tome una decisión, la negociación por los números y la redacción del contrato quedará en manos de los abogados del club. Recién ahí, Carlos Anacleto le dará el cierre a la negociación y Gimnasia tendrá nuevo director técnico.
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Dentro del hermetismo mencionado, desde la dirigencia desmintieron haber hablado de números con Julio Vaccari, aunque las pretensiones son más o menos sabidas. El club debe definir los números del presupuesto para avanzar en la contratación del elegido, por lo que todavía no hay una certeza sobre el sucesor de Zaniratto. Julio Vaccari, Omar De Felippe, Leandro Cufré, Hernán Cristante y un tapado son los nombres que siguen en la carrera. Por estás horas, el director deportivo Germán Brunati presentará los informes finales sobre los candidatos y los dirigentes tomarán la decisión definitiva aunque después habrá una negociación económica a la cual hay que darle forma.
Según trascendidos Vaccari corre con ventaja pero su llegada no está cerrada y hay quienes creen que aún hay lugar para una sorpresa. La victoria en Junín, en cierta medida, es un alivio para la dirigencia, sin el apuro de una olla a presión en el fútbol. Por eso, habrá que ver todavía si el nuevo técnico debuta en el banco de suplentes el sábado ante el equipo cordobés.
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