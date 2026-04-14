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Deportes |SU SEXTO GRITO CON LA CAMISETA MENS SANA

Franco Torres saltó del banco y le dio el triunfo

Franco Torres saltó del banco y le dio el triunfo

Franco Torres saltó desde el banco para darle el triunfo al Lobo

14 de Abril de 2026 | 05:09
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Para el entrenador Ariel Pereyra, la clave del triunfo estaba en el banco de suplentes. Movió las piezas en el complemento y le dio resultados. El ingreso de Franco Torres a los 32 minutos del segundo tiempo (en reemplazo del Chelo Torres) fue decisivo porque con su gol, sobre la hora, le permitió a Gimnasia ganarle a Sarmiento y acrecentar sus chances de poder ingresar entre los ocho primeros del Grupo. Si bien Gimnasia todavía no pudo ingresar al lote de los que clasifican para los Playoff (está a un punto), sabe que los próximos tres partidos serán determinantes para sus aspiraciones.

Pero volviendo a la definición de Franco Torres, el delantero pudo aportar un nuevo gol, el sexto con la camiseta mens sana y el segundo de este año, ya que le había convertido a Racing en el inicio del Apertura.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, CON ACASSUSO

La organización de la Copa Argentina confirmó que la próxima presentación de Gimnasia, en el marco de los 16avos de final, se producirá el miércoles que viene a partir de las 19, cuando enfrente a Acassuso, equipo que participa actualmente en la Primera Nacional.

Dicho partido se jugará en el estadio Ciudad de Caseros, propiedad de Estudiantes de Buenos Aires.

Gimnasia viene de dejar en el camino a Camioneros con un contundente 4-1; mientras que el Quemero dio el batacazo al eliminar en la ronda anterior a Newell´s (2-0).

 

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