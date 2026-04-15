"Escenario caótico" en Medicina: demoras en la renovación del decano y "falta de cupos" en materias clave

Hay conflicto en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata por la transición de autoridades. Ya promediando abril, continúa bajo la conducción del decano saliente, Juan Ángel Basualdo Farjat, quien permanecerá en funciones hasta el 28 de este mes -cumpliendo mandato-, pese a que el 30 de marzo el Consejo Directivo eligió como nuevo decano a Gustavo Marín (votado por el 81 por ciento). El reclamo proviene desde el centro de estudiantes de dicha casa de altos estudios y quienes respaldan al flamante director.

La continuidad de la gestión saliente en un período clave del calendario académico generó fuertes cuestionamientos por parte del estudiantado. Desde la agrupación Remediar, que conduce el centro de estudiantes de Medicina, sostienen que "la demora en el traspaso de mando impacta de lleno en la organización de la cursada".

"Abril es un mes determinante en la Facultad", ya que se realizan procesos centrales como la inscripción a materias. En ese marco, este martes se habilitó la inscripción para las cinco carreras, bajo la supervisión del secretario académico saliente, Mario San Mauro. El resultado, según denunciaron los alumnos, fue “caótico”.

Los reclamos apuntan a una falta sistemática de cupos, la aplicación de filtros considerados "innecesarios" y fallas técnicas en el sistema, lo que dejó a cientos de estudiantes sin poder anotarse en materias clave para avanzar en sus planes de estudio.

"Que se garantice el derecho de todos a cursar"

El presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas (CeCiMe), Juan Manuel Rosales, expresó a través de redes sociales: “Las últimas inscripciones de la gestión saliente están siendo caóticas. Desde Remediar ya estamos reclamando para que esto se solucione de inmediato y se garantice el derecho de todos los compañeros a cursar”.

En ese contexto, desde la comunidad educativa advierten que la "falta de orden" en esta etapa de transición podría responder a una intencionalidad política de "condicionar el inicio de la nueva gestión", dejando una Facultad con problemas estructurales en su funcionamiento académico.

Marín: cambio de mando y nuevo perfil de conducción

La elección de Gustavo Marín como nuevo decano de la Facultad de Ciencias Médicas se concretó el 30 de marzo en un contexto atravesado por fuertes tensiones políticas y ausencias del oficialismo en la sesión del Consejo Directivo.

Marín, que asumirá formalmente a fines de abril, es identificado con un perfil académico orientado al peronismo. Su llegada abre expectativas en sectores de la comunidad educativa que reclaman "mayor previsibilidad en la planificación y resolución de problemas históricos".