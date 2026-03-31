Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo

Luego de dos intentos fallidos, la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tiene nuevo decano electo: Gustavo Marín, quien asumirá a fines de abril. Es el primer peronista que asumirá el cargo de titular de la unidad académica.

El miércoles y viernes de la semana pasada tuvieron lugar los dos primeros llamados al consejo directivo de la facultad para elegir nuevo decano, que reemplazará al actual titular de la unidad académica, Juan Basualdo. Precisamente, los consejeros que responden al decano saliente no se presentaron en ambas oportunidades y dilató la decisión que finalmente se concretó ayer.

Una de las consejeras que no se había presentado fue la actual vicedecana, Mónica Ferreras, quien finalmente ayer no sólo estuvo presentó sino que se postuló para dar batalla al doctor Marín.

Marín obtuvo 13 votos de los 16 consejeros que estuvieron presentes ayer. Los tres restantes fueron para Ferreras.

El decano electo asumirá el 29 de abril, por decisión del actual decano Basualdo, que optó por quedarse hasta esa fecha para cumplir exactamente los cuatro años de mandato (ocho en total). Entienden en el sector cercano a Marín que la decisión que tomó el decano saliente constituye “una rareza” que “dejará a la facultad en una situación de parálisis institucional hasta el mes de mayo”.

EL DESAFÍO DEL INGRESO

Según plantearon en el sector que apoya a Marín (40 años como docente en la facultad, con doctorado y magister en Salud Pública, con Magister en Economía de la Salud y Ciencia Política, además de investigador del Conicet), el decano electo tendrá grandes desafíos, entre ellos el sistema de ingreso a la facultad. Apuntan que actualmente “más del 70% de los estudiantes que ingresan, no llegan al 2do año”. Asimismo, “la tasa de egresados es inferior en comparación con la observada hace 10 años (en 2015 de 67.7% (334 ingresantes/269 egresados, mientras que en 2025 fue 15.8%: 4427 ingresantes/699 egresados).

En ese sentido, explican que ”las nuevas autoridades también tendrán que trabajar en un nuevo Plan de Estudios, que viene siendo anunciado hace 8 años, sin poder concretarse”.

Además señalan que la asunción se dará en un “contexto nacional que se presenta complejo por la caída sustantiva del presupuesto universitario, y un marco de protestas gremiales tanto en el claustro docente como no docente, que ya anunciaron futuras fechas de paro a nivel nacional para ambos claustros”.

En la facultad, tras la elección del nuevo decano, se remarcó que a Marín lo apoya un amplio espacio: el peronismo por parte del claustro de graduados y estudiantes, y también cuenta con el aval de radicales e independientes entre los profesores.