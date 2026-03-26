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La Ciudad |NO HUBO QUÓRUM EN EL CONSEJO DIRECTIVO

Se complica la elección del decano en Medicina

El faltazo de consejeros afines al decanato saliente trabó la votación. El peronismo busca un triunfo histórico el viernes

Se complica la elección del decano en Medicina

El Decano al centro, Marín a la izquierda y sillas vacías / N. Braicovich

26 de Marzo de 2026 | 03:17
Edición impresa

Tal como se preveía, el cambio de mando en el decanato de la Facultad de Ciencias Médicas no será un proceso sencillo. La transición en una de las unidades académicas de mayor peso en la UNLP comenzó con señales de resistencia en el oficialismo saliente, confirmando que la disputa por el control de la casa de estudios de 60 y 120 se jugará voto a voto y con estrategias de presión reglamentaria.

En la primera convocatoria para elegir al sucesor de Juan Ángel Basualdo Farjat, la sesión del consejo directivo naufragó antes de empezar. La elección quedó trabada, al menos hasta mañana viernes, cuando se realice la nueva convocatoria, debido a la ausencia de tres consejeros, dos del claustro de profesores y un auxiliar docente, que responden al decanato saliente. Sin su presencia, no se alcanzó el quórum legal necesario (la totalidad de los consejeros), obligando a pasar a un cuarto intermedio de 48 horas. La próxima cita está prevista para este viernes 27 a las 16 horas.

Esta maniobra ocurre en un escenario histórico: por primera vez, el peronismo tiene el camino allanado para conducir la Facultad. El principal candidato es Gustavo Marín, profesor titular de Salud Comunitaria e investigador del Conicet, quien encabeza una alianza que ya adelantó su respaldo a la candidatura del vice presidente Fernando Tauber para la presidencia de la Universidad (único candidato para la asamblea del 11 de abril, va por el tercer mandato). Lo acompaña como candidata a vicedecana Irene Ennis, actual directora de la carrera de Medicina.

Basualdo Farjat, que rompió en 2018 la hegemonía de la tradicional Hoja de Roble, no puede reelegir tras cumplir dos mandatos consecutivos. Si bien su gestión buscó posicionar a la vicedecana Mónica Ferreras como continuidad, el resultado de las elecciones de claustros pulverizó esa posibilidad. El espacio de Marín logró imponerse en sectores clave -profesores, graduados y estudiantes-, traccionado en este último caso por la Juventud Universitaria Peronista (JUP), vinculada al secretario de Gobierno platense, Guillermo “Nano” Cara.

Con este armado, el peronismo reuniría una docena de votos, superando con holgura los nueve necesarios. Además del peso propio, la candidatura de Marín cuenta con apoyos de un sector del radicalismo, el Colegio de Médicos, la Agremiación Médica Platense, la cartera sanitaria bonaerense y los municipios de la Región. Sin embargo, la ausencia de los consejeros de Basualdo Farjat dejó en claro que, aunque los números favorezcan a la oposición, el camino hacia el decanato todavía debe sortear el barro de la interna institucional. Al menos, hasta completar los dos primeros llamados, que requieren quórum total.

El proceso de elección de decanos arrancó con marzo. El caso de Agronomía fue, hasta ahora, el de mayor tensión, tras una semana de incertidumbre y faltazos de la bancada de auxiliares docentes y nodocentes. Al final, fue electo Gabriel Keil, quien venía como vicedecano y cosechó 11 votos (5 profesores y 4 estudiantes de la mayoría y dos graduados). La alternativa era Esteban Abbona, quien llegó a 4 votos. El nodocente abstuvo.

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Ya eligieron también Ciencias Naturales (Sandra Torussio), Psicología (reelección de María Cristina Piro), Odontología (Ezequiel Escudero Giachella), Ciencias Exactas (Silvana Stewart), Ingeniería (Marcos Actis) y el Observatorio (Amalia Meza), Periodismo (Ayelén Sidún), Informática (Marcelo Naiouf). Faltan Derecho, Humanidades, Veterinaria, Trabajo Social, Ciencias Económicas, Artes y Arquitectura.

 

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