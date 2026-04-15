IPS cuándo cobro: el cronograma de pagos de haberes de abril 2026 para jubilados y pensionados bonaerenses

En medio del caos de micros, en mayo el boleto mínimo en La Plata rozará los $1.000
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El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el cronograma de pagos de haberes del mes de abril de 2026 para los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, a partir del día miércoles 29 del corriente quedarán depositados los sueldos en las cuentas bancarias.
Este es el esquema de pago dado a conocer hoy por la Provincia:
- Miércoles 29 de abril: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
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- Jueves 30 de abril: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 26 de mayo de 2026.
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