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Estatales y docentes cuándo cobro: salió el cronograma de pago de haberes de abril 2026

Se conoció la fecha en que percibirán sus sueldos los maestros y el resto de los empleados de la administración pública bonaerense

Estatales y docentes cuándo cobro: salió el cronograma de pago de haberes de abril 2026
30 de Abril de 2026 | 11:16

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el cronograma de pago de los salarios de abril 2026 para los trabajadores estatales y docentes.

Según se publicó en el sitio de Tesorería General, el calendario arranca hoy ya que cobrarán los empleados de Oceba y el Instituto de la Vivienda. En tanto que finaliza el 8 de mayo, cuando se depositen los sueldos de los maestros. 

Estatales y docentes: cronograma de pago y aumento

Este es el cronograma del pago de haberes de abril 2026:

- 30 de ABRIL    
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda

- 4 de MAYO    
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

- 5 de MAYO    
Ministerio de Salud
Caja de Policía

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- 6 de MAYO    
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

- 7 de MAYO    
Poder Judicial

- 8 de MAYO    
Dirección General de Cultura y Educación
DiPrEGeP

Instituto de Previsión Social (IPS): según cronograma de la jurisdicción    

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