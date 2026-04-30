Estatales y docentes cuándo cobro: salió el cronograma de pago de haberes de abril 2026

VIDEO.-Barrio Norte shockeado por el crimen de la comerciante: "Era una mujer muy trabajadora"
VIDEO.-Barrio Norte shockeado por el crimen de la comerciante: "Era una mujer muy trabajadora"
Salió el cronograma de pagos en la Provincia: ¿cuándo cobran los docentes y los estatales?
Cirugías en riesgo en La Plata: anestesiólogos denuncian que la Provincia "adeuda el 100% de los haberes de 2026"
Cuadernos: José López declaró que “nunca integré una asociación ilícita”
Fernando Muslera, el héroe copero: "Respetaron la historia de Estudiantes"
LLEGARON A LA PLATA. Está la venta el álbum y figuritas del Mundial FIFA 2026: qué se sabe y dónde comprar
Conmoción en La Plata: hallaron sin vida a un hombre en su casa de Gonnet
Sorpresa por un auto particular en medio de Plaza Italia: ¿qué pasó?
Milei arribó al portaviones estadounidense USS Nimitz, que se encuentra en Mar del Plata
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Denuncian que Israel mantiene "secuestrada" una flotilla integrada por el legislador platense Pablo Giachello
La Justicia garantiza la continuidad del "Vaca Muerta" del cobre
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
La agenda de Franco Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1: horario de pruebas, clasificación y carreras
Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: llevaban 16 años juntos
Reunión clave para destrabar el conflicto con los micros: ¿qué propondrá el Gobierno a las Cámaras del Transporte?
El delito no pidió "turno" y golpeó "sin anestesia": simuló un dolor de muelas para asaltar a un dentista de La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el Día del Trabajador
Aumento de combustibles en mayo: de cuánto es la suba que dispuso el Gobierno
El petróleo alcanza un nuevo récord ante la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz
Intensa y sorpresiva noche en Gran Hermano: cómo quedó la placa de nominados
Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se conoció la fecha en que percibirán sus sueldos los maestros y el resto de los empleados de la administración pública bonaerense
Escuchar esta nota
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el cronograma de pago de los salarios de abril 2026 para los trabajadores estatales y docentes.
Según se publicó en el sitio de Tesorería General, el calendario arranca hoy ya que cobrarán los empleados de Oceba y el Instituto de la Vivienda. En tanto que finaliza el 8 de mayo, cuando se depositen los sueldos de los maestros.
Este es el cronograma del pago de haberes de abril 2026:
- 30 de ABRIL
Dirección de Vialidad
OCEBA
Instituto de la Vivienda
- 4 de MAYO
Ministerio de Seguridad
Servicio Penitenciario
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Patronato de Liberados
Instituto Provincial de Lotería y Casino
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
- 5 de MAYO
Ministerio de Salud
Caja de Policía
LE PUEDE INTERESAR
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el Día del Trabajador
- 6 de MAYO
Fiscalía de Estado
Junta Electoral
Tribunal de Cuentas
Asesoría General de Gobierno
Secretaria General
Coordinación General Unidad Gobernador
Ministerio de las Mujeres y Diversidad
Ministerio de Economía
Contaduría General de la Provincia
Tesorería General de la Provincia
Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
Fondo Provincial de Puertos
Mrio. De Desarrollo Agrario
Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos
Consejo de la Magistratura
Mrio. de Justicia y Derechos Humanos
Mrio. de Gobierno
Mrio. de Trabajo
Defensoría del Pueblo
Mrio. De Comunicación Pública
Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)
Autoridad del Agua
Comisión de I. Científicas (CIC)
Comisión por la Memoria
Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)
Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)
Ente Adm. Astilleros Río Santiago
Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)
Poder Legislativo
Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)
Universidad Provincial de Ezeiza
Jefatura de Asesores del Gobernador
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Mrio. de Ambiente
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano
Ministerio de Transporte
Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich
Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
- 7 de MAYO
Poder Judicial
- 8 de MAYO
Dirección General de Cultura y Educación
DiPrEGeP
Instituto de Previsión Social (IPS): según cronograma de la jurisdicción
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí