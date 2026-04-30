Estatales y docentes cuándo cobro: salió el cronograma de pago de haberes de abril 2026

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este jueves el cronograma de pago de los salarios de abril 2026 para los trabajadores estatales y docentes.

Según se publicó en el sitio de Tesorería General, el calendario arranca hoy ya que cobrarán los empleados de Oceba y el Instituto de la Vivienda. En tanto que finaliza el 8 de mayo, cuando se depositen los sueldos de los maestros.

Estatales y docentes: cronograma de pago y aumento

Este es el cronograma del pago de haberes de abril 2026:

- 30 de ABRIL

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

- 4 de MAYO

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

- 5 de MAYO

Ministerio de Salud

Caja de Policía

- 6 de MAYO

Fiscalía de Estado

Junta Electoral

Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno

Secretaria General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría General de la Provincia

Tesorería General de la Provincia

Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos

Mrio. De Desarrollo Agrario

Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Mrio. de Justicia y Derechos Humanos

Mrio. de Gobierno

Mrio. de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Mrio. De Comunicación Pública

Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)

Autoridad del Agua

Comisión de I. Científicas (CIC)

Comisión por la Memoria

Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)

Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)

Ente Adm. Astilleros Río Santiago

Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)

Poder Legislativo

Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)

Universidad Provincial de Ezeiza

Jefatura de Asesores del Gobernador

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

Mrio. de Ambiente

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

Ministerio de Transporte

Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

- 7 de MAYO

Poder Judicial

- 8 de MAYO

Dirección General de Cultura y Educación

DiPrEGeP

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