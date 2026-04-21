Kicillof va a la Corte y se pone al frente del reclamo de la Provincia por una deuda de Anses

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El gobernador Axel Kicillof encabeza este martes una reunión en la Corte Suprema frente a representantes del Gobierno de Javier Milei en la que la Provincia reclama la devolución de $2,2 billones que Anses debe al sistema jubilatorio bonaerense (IPS). Es la segunda audiencia en esta causa, y en La Plata confían en tener una resolución favorable.
Se trata de la segunda audiencia, tras la del 17 de marzo, en la que ante el máximo tribunal se debate la constitucionalidad del DNU 280/2024 de Milei, que suspendió la trasferencia de fondos del Anses destinados a cubrir los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas al Estado Nacional. Sin embargo, la nota en este segundo encuentro está dada por la presencia de Kicillof, quien regresó hace pocas horas de España.
En concreto, Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.
En la primera audiencia, Anses argumentó que no contaba con información suficiente para calcular las transferencias adeudadas, y la Corte le dio 30 días para verificar si realmente le faltaba información o si la Provincia ya se la había remitido. El mismo día de esa reunión entre ambas partes, el Gobierno de Milei cambió al titular de la Anses: se fue Fernando Omar Bearzi y fue designado Guillermo Arancibia.
Más allá de contactos técnicos entre ambas jurisdicciones, la Provincia espera que tras el encuentro de este martes, pautado para las 11, la Corte dicte una cautelar que obligue a Nación a retomar los giros mínimos de subsistencia. Paralelamente, se inicia el camino judicial para definir la cuestión de fondo, algo que demandará varios meses.
Cabe recordar que la administración Kicillof inició otras demandas al Gobierno nacional, entre ellas, por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
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El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resumió la magnitud del conflicto al señalar que las deudas totales ascienden a $15,6 billones y que desde la asunción de Milei la pérdida de recursos -entre deuda directa, obras paralizadas y caída de la recaudación- llega a $22,2 billones.
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