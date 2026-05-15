IPS cuándo cobro en mayo 2026 | Confirman la fecha de pago a jubilados y pensionados bonaerenses: cuándo arranca el cronograma

15 de Mayo de 2026 | 13:48

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la fecha de pago a los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires.

El organismo indicó que percibirán los haberes del mes de mayo a partir del día jueves 28 del corriente.

IPS: cronograma de pago de mayo 2026

Este es el cronograma completo:

- Jueves 28 de mayo: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- Viernes 29 de mayo: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

En tanto que el organismo previsional recordó que del vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de junio de 2026.