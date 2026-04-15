En medio del caos de micros, en mayo el boleto mínimo en La Plata rozará los $1.000
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El INDEC informó ayer que la inflación de marzo fue de 3,4%. Con ese dato, los platenses ya pueden calcular cuánto aumentará la tarifa del boleto de micros del próximo mes. Cabe remarcar que la fórmula vigente del incremento del transporte contempla además del índice inflacionario otro 2% extra. De esa forma, la tarifa para viajar en colectivo en la Ciudad trepará en mayo el 5,4%.
Ahora las tarifas conllevan una variación que depende si el pago del boleto se realiza con Tarjeta SUBE no registrada, con Tarjeta SUBE No Registrada o bien si se opera con la tarifa social.
A continuación, los precios del boleto a partir del mes de mayo en relación a los valores de abril:
Precios del boleto con SUBE registrada
De 0 a 3 km: de $948,91 a $1.000,15
De 3 a 6 km: de $1.035,90 a $1.091,84
De 6 a 12 km: de $1.120,94 a $1.181,47
De 12 a 27 km: de $1.200,46 a $1.265,28
Más de 27 km: de $1.266,73 a $1.335,13
Precios del boleto con tarifa social
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De 0 a 3 km: de $427,01 a $450,07
De 3 a 6 km: de $466,15 a $491,32
De 6 a 12 km: de $504,42 a $531,66
De 12 a 27 km: de $540,20 a $569,37
Más de 27 km: de $570,03 a $600,81
Precios del boleto con SUBE no registrada
De 0 a 3 km: de $1.508,77 a $1.590,24
De 3 a 6 km: de $1.647,08 a $1.736,02
De 6 a 12 km: de $1.782,30 a $1.878,54
De 12 a 27 km: de $1.908,72 a $2.011,79
Más de 27 km: de $2.014,10 a $2.122,86
El aumento del boleto de micros previsto para mayo en La Plata se conoce en medio del malestar de los usuarios por la baja frecuencia de unidades, una decisión de las empresas ante el fuerte aumento del gasoil y los elevados costos de funcionamiento.
La drástica medida, que atraviesa por su tercera semana, impide una movilidad normal. Los usuarios se agolpan en las paradas y las demoras con que pasan las unidades se extienden sin que aparezcan a la vista soluciones concretas para el conflicto desatado entre los empresarios y las autoridades.
Mientras las autoridades políticas y empresariales continúan manteniendo reuniones en la búsqueda de acercar posiciones, los pasajeros siguen lidiando con un servicio deficiente y con aumentos que golpean cada vez más los alicaídos bolsillos.
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