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En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba para pasar el Año Nuevo junto a su familia. El traslado se realizó en primera clase a través de la aerolínea LATAM Airlines, acompañado por su esposa y sus dos hijos.
De acuerdo a la información remitida por la empresa a pedido de la Justicia, el funcionario partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con una escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025, tras una parada en Ecuador. La investigación también determinó el costo de los pasajes, que habrían sido abonados en dólares y en efectivo.
Fuentes del caso indicaron que ahora se busca establecer en qué hotel se alojó la familia y cuánto se destinó al hospedaje, como parte del análisis integral de los gastos realizados durante el viaje.
En paralelo, y a solicitud de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Esta medida permitirá acceder a los consumos realizados con tarjetas de crédito tanto durante la estadía en Aruba como en el período bajo investigación.
El objetivo de la causa es determinar si el nivel de gastos, que incluye viajes al exterior y eventuales inversiones, resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario.
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La investigación también abarca otros desplazamientos recientes. Uno de ellos corresponde a la participación en la “Argentina Week 2026” en Nueva York, donde Adorni viajó junto a su pareja. El pasaje del funcionario tuvo un costo de 4.910 dólares y fue cubierto por una agencia estatal encargada de financiar vuelos de funcionarios, mientras que el de Angeletti —valuado en 5.154 dólares— aún no tiene origen de pago confirmado.
Ambos figuran como pasajeros en el vuelo directo JFK-EZE del 14 de marzo de 2026, que partió a las 22:25 desde Estados Unidos y arribó a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente.
Asimismo, la causa incluye el análisis de un vuelo en avión privado hacia Punta del Este, realizado durante el último fin de semana largo de Carnaval, en el que Adorni viajó con su familia junto al periodista Marcelo Grandío, vinculado a la TV Pública.
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