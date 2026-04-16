Karina Milei no le suelta la mano: otra vez juntos por una visita a Vaca Muerta

Mientras la Justicia investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni, Karina Milei -que es lo mismo que decir el Gobierno- continúa dando gestos de respaldo hacia el jefe de Gabinete. Ambos integrantes del entorno presidencial se mostrarán juntos hoy en Vaca Muerta.

La secretaria General de la Presidencia está obsesionada con sostener al ministro coordinador a toda costa a pesar de que hay voces del oficialismo que ya comparan la situación que éste atraviesa con la de José Luis Espert, quien debió ser desplazado de la campaña electoral del año pasado por su presuntos vínculos con personajes ligados al narcotráfico.

La hermana del Presidente organizó la actividad en la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia de Neuquén. Será la segunda foto de Karina y Adorni juntos en menos de una semana, ya que el lunes recorrieron las instalaciones del Malbrán.

El exvocero, además, compartió evento con Javier Milei el martes último, en la cumbre de AmCham, la convención de empresarios y políticos que organiza la cámara de comercio de Estados Unidos. Otra señal de respaldo.

Los Milei asoman decididos a sostener a Adorni a pesar de que es claro que su permanencia afecta políticamente al Gobierno. Ayer hubo todo un capítulo judicial, la declaración de las jubiladas que le vendieron el departamento porteño al jefe de Gabinete prestándole la plata, que en verdad no arrojó mucha claridad al tema.

La suerte judicial de Adorni o la inflación en alza hace diez meses -número que el Gobierno detesta, según el propio Milei- no detienen los ímpetus oficialistas para armar un esquema que respalde la reelección presidencial el año que viene. Dicen fuentes informadas que Karina empezó a activar ayer el operativo por cuatro años más.

contacto con gobernadores

La funcionaria más poderosa del gobierno se sentó con dos gobernadores aliados para hablar del armado político del año que viene y enviar un mensaje a otros ejecutivos provinciales.

Los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, dos de los cuatro socios electorales provinciales del oficialismo en 2025, fueron los primeros en meses en reunirse en la Rosada con la secretaria general de Presidencia. Ambos, por cierto, habían estado en la cumbre de AmCham un día antes -conferencia que clausuró Milei- donde respaldaron el rumbo general del Gobierno.

Karina no estuvo sola en la reunión. Se colocó en la cabecera de la mesa en el despacho del ministro del Interior, Diego Santilli. Además de este, la acompañó su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. La excusa de la reunión fue un tema de gestión: la transferencias de rutas nacionales a las provincias. La verdad: fue política.

Será la segunda foto de Karina y Adorni juntos en menos de una semana

Sin hacer nombres, se habló explícitamente de mantener el apoyo de esos distritos al proyecto nacional a cambio de que la Casa Rosada no se inmiscuya en las elecciones locales. Habría habido acuerdo, según fuentes violetas. Es todo un dato: es que en la mesa política del oficialismo se viene discutiendo la conveniencia de intentar destronar a los gobernadores que apoyan en el Congreso las iniciativas del Gobierno, un tema que asomaba hasta hace poco como un objetivo -casi una tara- de la hermana del Presidente. Así, parece vislumbrarse una réplica del debate interno de 2025 que esa vez se terminó por saldar a favor de lo que quería Karina: se hicieron armados locales en todos los distritos; algunos ganaron, otros perdieron. Pero muchos gobernadores de los llamados dialoguistas terminaron enojados.

Ahora parece imponerse más el pragmatismo, aunque aún falta mucho. Es que gran parte del gabinete -entre ellos el ministro de Economía Luis Caputo y su sobrino Santiago, el asesor estrella- estarían sugiriendo no confrontar con potenciales aliados. Los Menem, alfiles de Karina, se mostrarían dispuestos a intentar promover a candidatos propios, como si el oficialismo estuviera en su mejor momento de ponderación social. Que no es lo que dicen las encuestas.

Es verdad que falta mucho para las elecciones presidenciales del 27 pero no es un dato menor que la mayoría de las provincias probablemente adelanten sus comicios locales para hacerlos antes de los nacionales. La Rosada debe evaluar seriamente si le conviene exponerse a eventuales derrotas provinciales antes de la aventura de la reelección de Milei.