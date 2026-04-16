Las refacciones de lujo en la casa de Caballito, bajo la lupa de la Justicia

La Justicia hace cuentas y los números no cierran. Después de haber accedido a las fotos que muestran el antes y el después del departamento de Caballito en el que hoy vive el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su familia, las dudas se multiplicaron.

En las imágenes se advierten refacciones integrales entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas. Las obras incluyeron renovación completa de cocina, dos baños, lavadero, pisos y cerramientos, lo que evidencia obras de alto costo.

El eje de la investigación está en la relación entre esas mejoras y los valores finales de compra-venta. Se apunta además a la cotización que figura en la escritura certificada por la escribana Adriana Nechevenko.

El inmueble fue adquirido por las vendedoras en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Tras las reformas, lo vendieron en US$230.000, a 1533 dólares el m2. Para los investigadores, ese margen resulta bajo frente a mejoras que, por ejemplo, en la cocina incluyeron cambio de pisos, muebles, mesada, luces, y hasta los cerramientos. También se modernizaron íntegramente dos baños. En el principal se retiró la bañera, se colocó una mampara, y se cambiaron los pisos. A su vez, se reformó el toilette.

Además, el departamento había sido publicado en el mercado por valores significativamente mayores: US$340.000 inicialmente y luego US$295.000, lo que refuerza las dudas sobre la valuación final de la operación.

Otro punto bajo análisis es el esquema de financiamiento: Adorni pagó un anticipo de US$30.000 y el resto (US$200.000) mediante una hipoteca sin interés otorgada por las propias vendedoras, algo poco habitual en el mercado.