Las jubiladas le pasaron la pelota a sus hijos

Las dos jubiladas que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la venta del departamento de Caballito en el que vive actualmente el funcionario dijeron desconocer los detalles de la operación inmobiliaria y responsabilizaron por ella a sus hijos. Al declarar como testigos ante el fiscal Gerardo Pollicita, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas aseguraron que quienes se encargaron de la transacción fueron Leandro Miano (hijastro de Sbabo) y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Las mujeres eran dueñas en partes iguales del semipiso ubicado en la calle Miró al 500, una de las propiedades investigadas en la causa contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Según reconstruyeron fuentes judiciales, Sbabo aclaró que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación, al igual que Viegas, que además agregó que contaba con 115 mil dólares para invertir tras desprenderse de bienes anteriores.

Las testigos dieron a entender que quien se encargó de gestionar el negocio fue Feijoo, señalado como amigo de Adorni, al que (según registros oficiales) visitó en Casa Rosada y que está citado a declarar para el 22 de abril.

Viegas y Sbabo fueron las propietarias del departamento en el que hoy viven el ministro coordinador y su familia, hasta que en noviembre de 2025 finalmente se lo vendieron a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares -el 87% del total- en 12 meses, sin intereses.

Según la información que tiene la Justicia, las jubiladas y sus hijos compraron el inmueble a 200.000 dólares, pagaron un 4% de comisión a la inmobiliaria, y además hicieron refacciones. Poco tiempo después lo vendieron por 30.000 dólares más financiados a un año sin intereses. Algo que despertó interrogantes en el fiscal Pollicita, que mostró fotos del “antes y después” del departamento, totalmente renovado antes de vendérselo a Adorni. Sobre esas obras, Viegas dijo que no recordaba los detalles.