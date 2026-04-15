Cambio drástico en el Estadio Unico Diego Armando Maradona: revelaron imágenes del nuevo sistema de campo de juego

VIDEO.- Diez días con recortes de micros: esperas eternas y el fuerte impacto en la calidad de vida de los pasajeros
VIDEO.- Diez días con recortes de micros: esperas eternas y el fuerte impacto en la calidad de vida de los pasajeros
Clausuraron un supermercado en La Plata que tenía la habilitación vencida desde hace tres años
Polvo blanco y acumulación de gases: se conocieron nuevos detalles de la explosión en una escuela de City Bell
La Justicia confirmó detalles del viaje de Adorni a Aruba junto a su familia
Alicia, Angel y una historia de amor que nació en La Plata y cumplió 60 años
Choque con un micro involucrado: un herido y tránsito cortado en Avenida 7 en pleno Centro
Cambio drástico en el Estadio Unico: revelaron imágenes del nuevo sistema de campo de juego
VIDEO. "Está en emergencia": familias de La Plata reclamaron en IOMA por la regularización el Programa TEA
"Mañana tiroteo", el tremendo mensaje en una escuela de La Plata: ¿amenaza o reto de TikTok?
Un Pincha entre las 100 personas más influyentes del año de Times
VIDEO. Un motociclista sufrió múltiples fracturas tras un brutal choque en Ensenada
IPS confirmó el cronograma de pagos de haberes de abril para jubilados y pensionados
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá
Robaron una Ford F-100 en San Carlos y piden ayuda para recuperarla
VIDEO. El platense Etcheverry cayó ante Nuno Borges y quedó eliminado del ATP 500 de Barcelona: así fue el polémico final
Gran Hermano: llegó el participante de intercambio desde la Casa de los Famosos y ya tuvo cena romántica con Luana
El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras
El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y prepara un nuevo desembolso
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata
Caso Maradona: Gianinna, un médico y un policía, los primeros testigos que declararán
Bayern Munich le ganó 4 a 3 al Real Madrid y selló su pase a las semifinales de la Champions League
"Escenario caótico" en Medicina: demoras en la renovación del decano y "falta de cupos" en materias clave
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Un ex Pincha necesita ayuda: piden dadores de sangre para Juan Carlos “Coco” Rulli
Netflix confirmó la continuación de El Eternauta: qué se sabe de la segunda temporada
A dos meses del ataque al micro de Estudiantes en el Clásico, todavía no hay detenidos ni identificados
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Un gremio rechazó los pasacalles en la Escuela Anexa de la UNLP en medio de la grieta por los paros
Todos por Santino: el platense que enfrenta una encefalopatía crónica y necesita viajar a México por un tratamiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El recinto de 25 y 32, se dejará el sistema "móvil" por uno fijo, pero más moderno. La iniciativa busca transformar el recinto platense en una cancha con proyección internacional
Escuchar esta nota
Luego de 15 años el Estadio Unico de La Plata tendrá en los próximos meses un cambio sustancial: el campo de juego. Si bien para la Copa América del año 2010, el recinto de 25 y 32 presentó un sistema novedoso de campo móvil con sistema de macetas, ahora se volverá a algo más convencional, pero moderno.
Como se sabe, el sistema anterior nunca dio buenos resultados y tanto cuando jugó Estudiantes como en otros partidos de Copa Argentina y demás, el césped fue tema de largo debate. La "cuadrícula" de macetas y el rodado de la pelota no se llevaron bien.
El dirigente resaltó la relevancia de estos trabajos para fortalecer la infraestructura deportiva de la región y manifestó su respaldo a este tipo de inversiones que jerarquizan los escenarios sudamericanos.
El proyecto actual contempla una visión que trasciende la práctica del fútbol profesional. Las autoridades locales y provinciales buscan que el recinto se convierta en un polo de atracción para diversas actividades culturales, artísticas y sociales. De esta forma, el estadio platense ampliará su funcionalidad habitual para integrarse de manera más activa a la vida cotidiana de la comunidad y fomentar el turismo regional.
Una de las imágenes que trascendieron del nuevo Estadio Único
En las imágenes que dio a conocer este miércoles la máxima autoridad del fútbol sudamericano, se vislumbra el nuevo cimiento del campo de juego, con un novedoso sistema de riego y drenaje. Para esta obra, se dejó atrás la mencionada estructura móvil y se trabaja en el desarrollo de un campo de juego sobre una base convencional de tierra, arena y piedras.
En el marco de estas renovaciones, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó su interés firme en que el Estadio Único sea una de las sedes oficiales para la Copa del Mundo 2030. La intención de la dirigencia nacional es que el recinto de la capital bonaerense acompañe al Estadio Monumental y a otros escenarios seleccionados del interior del país en la organización del máximo evento futbolístico a nivel global.
Este avance representa un paso fundamental para La Plata en su objetivo de consolidarse como un centro de referencia para eventos de escala masiva. La supervisión de las obras por parte de la entidad sudamericana otorga un respaldo institucional clave para asegurar que las mejoras cumplan con los estándares internacionales exigidos por la FIFA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí