Cambio drástico en el Estadio Unico Diego Armando Maradona: revelaron imágenes del nuevo sistema de campo de juego

Luego de 15 años el Estadio Unico de La Plata tendrá en los próximos meses un cambio sustancial: el campo de juego. Si bien para la Copa América del año 2010, el recinto de 25 y 32 presentó un sistema novedoso de campo móvil con sistema de macetas, ahora se volverá a algo más convencional, pero moderno.

Como se sabe, el sistema anterior nunca dio buenos resultados y tanto cuando jugó Estudiantes como en otros partidos de Copa Argentina y demás, el césped fue tema de largo debate. La "cuadrícula" de macetas y el rodado de la pelota no se llevaron bien.

El dirigente resaltó la relevancia de estos trabajos para fortalecer la infraestructura deportiva de la región y manifestó su respaldo a este tipo de inversiones que jerarquizan los escenarios sudamericanos.

El proyecto actual contempla una visión que trasciende la práctica del fútbol profesional. Las autoridades locales y provinciales buscan que el recinto se convierta en un polo de atracción para diversas actividades culturales, artísticas y sociales. De esta forma, el estadio platense ampliará su funcionalidad habitual para integrarse de manera más activa a la vida cotidiana de la comunidad y fomentar el turismo regional.



Una de las imágenes que trascendieron del nuevo Estadio Único

En las imágenes que dio a conocer este miércoles la máxima autoridad del fútbol sudamericano, se vislumbra el nuevo cimiento del campo de juego, con un novedoso sistema de riego y drenaje. Para esta obra, se dejó atrás la mencionada estructura móvil y se trabaja en el desarrollo de un campo de juego sobre una base convencional de tierra, arena y piedras.

En el marco de estas renovaciones, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó su interés firme en que el Estadio Único sea una de las sedes oficiales para la Copa del Mundo 2030. La intención de la dirigencia nacional es que el recinto de la capital bonaerense acompañe al Estadio Monumental y a otros escenarios seleccionados del interior del país en la organización del máximo evento futbolístico a nivel global.

Este avance representa un paso fundamental para La Plata en su objetivo de consolidarse como un centro de referencia para eventos de escala masiva. La supervisión de las obras por parte de la entidad sudamericana otorga un respaldo institucional clave para asegurar que las mejoras cumplan con los estándares internacionales exigidos por la FIFA.