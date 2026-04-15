Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque

15 de Abril de 2026 | 04:35 Edición impresa

Un hombre de 40 años denunció haber sido víctima de un abuso sexual y robo luego de encontrarse con un desconocido en la zona del Bosque en nuestra ciudad.

Según su relato, el hecho comenzó durante la madrugada del 13 de abril, cuando conoció a un sujeto que se presentó como “Eduardo”.

Tras dialogar con él, ambos acordaron consumir cocaína y mantener relaciones sexuales. Así, luego de recorrer distintos puntos de la Ciudad, se dirigieron a un sector cercano a las vías del tren universitario, donde comenzaron el encuentro íntimo.

La víctima indicó que, en medio de la situación, el preservativo se le rompió y el otro hombre, furioso, intentó forzarlo a continuar.

Más tarde, tras consumir estupefacientes, el acusado le habría dado a beber agua, tras lo cual perdió el conocimiento y cayó desvanecido.

El denunciante aseguró que despertó horas después, desnudo, con dolor en sus genitales y sin recordar lo ocurrido. Además, constató el faltante de 350 mil pesos en efectivo.

En el lugar encontró pertenencias que serían del sospechoso, incluyendo un bolso con ropa y un papel con números telefónicos, lo que permitió avanzar en su identificación.

Posteriormente, el denunciante reconoció al presunto agresor mediante una imagen obtenida de registros oficiales.

La víctima solicitó la intervención de la Justicia, autorizó pericias médicas bajo protocolo de abuso sexual y entregó elementos para la investigación.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y con varias diligencias en pleno desarrollo.

La Policía busca en la zona registros de cámaras de seguridad.