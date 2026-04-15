Una historia que conmueve a toda la región vuelve a poner en primer plano la solidaridad: familiares y allegados de un niño de La Plata sostienen una campaña para ayudarlo a mejorar su calidad de vida, luego de que un trágico accidente que cambió su vida para siempre.

Se trata de Thiago Vera, hoy de 6 años, quien sufrió un violento choque cuando tenía apenas cuatro. El siniestro ocurrió cuando el auto en el que viajaba fue impactado de frente por otro vehículo que corría una picada en la zona del camino a Punta Lara.

El cuadro fue crítico desde el primer momento. Según relataron sus familiares, el niño llegó a quedar sin signos vitales y debió ser reanimado antes de ser trasladado de urgencia a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, las secuelas fueron irreversibles: la lesión medular lo dejó cuadripléjico.

Desde entonces, su vida y la de su entorno cambió por completo. Thiago requiere asistencia permanente: respira mediante un equipo conectado de forma constante, se alimenta por sonda y necesita cuidados médicos continuos las 24 horas.

El proceso de recuperación fue largo y complejo. Tras permanecer más de un año internado en terapia intensiva, la familia logró adaptar su hogar para continuar con los cuidados en un entorno más contenido, aunque con grandes esfuerzos económicos y emocionales.

En este contexto, sus allegados iniciaron una cruzada solidaria para reunir fondos que permitan acceder a un tratamiento con células madre en el exterior, una alternativa que podría mejorar algunas de sus funciones y brindarle una mejor calidad de vida. Entre las opciones, se evalúan clínicas especializadas fuera del país, aunque el costo es muy elevado y el traslado requiere un operativo médico complejo.

Para avanzar con ese objetivo, la familia organiza rifas, colectas y distintas acciones solidarias, al tiempo que pide colaboración a la comunidad. El caso generó una fuerte repercusión y suma cada vez más apoyo en la región, donde vecinos y organizaciones se movilizan para acompañar la causa.

Por último, para colaborar con la familia, el único alias es: todosconthiagoveraa y está a a nombre de Genovese Brenda.